"الوطني للأرصاد" يُعلق على ثلوج #بللسمر: حالة خاصة و3 أسباب

بعدما شهدت اليوم زخات من الثلج وذلك في حدثٍ نادر وغير مسبوق

علّق المركز الوطني للأرصاد اليوم على تساقط الثلوج على #بللسمر، موضحاً أن ما حدث حالة خاصة ساعدت في حدوثها 3 عوامل.

وأضاف المركز أن الأسباب التي ساعدت في حدوث هذه الحالة الخاصة تشمل ارتفاع المنطقة التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر والانخفاض الملموس في درجات الحرارة، إضافةً إلى هطول #أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتساقطت، صباح اليوم الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها، وذلك في حدثٍ نادر وغير مسبوق.

ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، صباح اليوم، مما أدى إلى تساقط الثلوج.