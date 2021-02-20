التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق

قال نادي التعاون أن الفحوص الطبية التي أُجريت لمحترف الفريق الكروي الأول ساندرو مانويل أظهرت عن إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج معه إلى فترة علاج وتأهيل من 4 إلى 5 أسابيع. يُذكر أن اللاعب شارك هذا الموسم في 15 مباراة (1045 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 12 مباراة منها بشكل أساس، سجل فيها هدفًا واحدًا وصنع هدفًا آخر، كما صنع 11 فرصة للتسجيل.