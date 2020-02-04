12 جنسية تتنافس على لقب بطولة رالي نيسان حائل الدولي 2020

تصدرت السعودية قائمة أكثر المشاركين عدداً تليها الإمارات بثمانية متسابقين

يتنافس في ميدان مراحل سباق بطولة رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الـ15، نحو 171 مشاركاً في المركبات والدراجات النارية من 12 جنسية من مختلف دول العالم؛ سعياً للتتويج بلقب بطل رالي حائل نيسان الدولي 2020م، وتصدرت السعودية قائمة أكثر المشاركين عدداً، تليها الإمارات بثمانية متسابقين، وبريطانيا، التشيك، روسيا، فرنسا، البرتغال، سلوفاكيا، الكويت، النرويج، نيوزيلندا والأردن.

وسيقطع المتسابقون 1400 كم توزعت على أربع مراحل، حيث ستنطلق أولى مراحلها من مدينة "بقعاء" التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من حائل، وتبعد عن مركز انطلاق الرالي ما يقارب 92 كم، وتعتبر ثاني أكبر المحافظات التابعة لمنطقة حائل، وتتميز بقعاء بتنوع تضاريسها وقربها من النفود الكبرى التي ستكون ميداناً لسباق المرحلة بمسافة 227 كم.

أما المرحلة الثانية فهي الأطول بمسافة 352 كم وتحتضنها قرية "الرديفة" التي تقع في قلب رمال النفود الكبرى وتحديداً شمال غرب مدينة حائل بما يزيد على 170 كم، وتعتبر الرديفة "وهي إحدى المناطق الحدودية بين منطقتي حائل والجوف" مقصداً سياحياً للكثير من الزوار في موسم الربيع.

أما قرية "أم القلبان" فتستضيف المرحلة الثالثة من مراحل السباق البالغ مسافته 254 كم، وتقع أم القلبان شمال مدينة حائل بـ45 كم وهي واحة صغيرة واقعة وسط رمال النفود الكبرى في أراضي مشابهة لمرحلة الرديفة.

ويختتم فرسان الرالي منافساتهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظة "الغزالة" التي تقع جنوب مدينة حائل، وتبعد عن مركز انطلاق الرالي بـ100 كم، وتتنوع تضاريس هذه المرحلة بين السهول والجبال، وسيعتمد المتسابقون في هذه المرحلة على السرعة؛ نظراً لانبساط الأرض في النسبة العظمى من مسافات المسار.