تأثيرها يقل بهذه المناطق.. "حمراء" تتحرك إلى جنوب غرب المملكة!

تراجع تدريجي ومتوقع أن يطرأ تحسن إضافي في مدى الرؤية الأفقية

تُواصل الكتلة الغبارية الناتجة عن العاصفة الرملية "حمراء"، تأثيرها على شرق ووسط المملكة؛ ولكن بشدة أقل مما كانت عليه خلال الساعات الماضية ويوم أمس، مع تحركها تدريجيًّا نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة على شكل عوالق ترابية.

وبحسب ما أورده "طقس العرب"، تُظهر آخر القراءات حول مدى الرؤية الأفقية تحسنها قليلًا مقارنة بيوم أمس؛ إذ يصل مدى الرؤية الأفقية في الدمام والرياض ساعة إعداد التقرير، إلى حوالى 800 متر.

وخلال الساعات القادمة، يُتوقع أن يطرأ تحسن إضافي في مدى الرؤية الأفقية مع تحرك الكتلة الغبارية نحو الجنوب الغربي؛ حيث يتوقع أن تؤثر على طول المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة على شكل عوالق ترابية في طبقات الجو، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.