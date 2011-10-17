النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عملية اعتلال شبكية العين تُنقذ طفل الـ 5 أشهر من العمى بمكة

كان يعاني تعرجاً بالأوعية الدموية وتضخماً بالشرايين الشبكية

نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى الولادة والأطفال ومدينة الملك عبدالله الطبية بتجمُّع مكة المكرّمة الصحي؛ في إجراء عملية اعتلال في شبكية العين لطفل خديج يبلغ من العمر 5 أشهر.

تفصيلاً؛ أوضح رئيس الفريق الطبي، استشاري العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور إسماعيل بنتن؛ أنه بعد معاينة الطفل وعمل التحاليل اللازمة والأشعة تبين وجود تعرج في الأوعية الدموية وتضخم في الشرايين في شبكية العين، حيث من الممكن أن تصيب بالعمى للأطفال الخدج منذ ولادتهم وتكللت العملية بنجاح ودون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية.

وعبّر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ عن شكره لرئيس الفريق الطبي الدكتور إسماعيل بنتن؛ وجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين في أقسام المستشفى والأشعة وقسم التخدير وقسم المختبر على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة حتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله.

وبيّن "المالكي"؛ أن مستشفى الولادة والأطفال يعمل على توفير الخدمات الطبية المختلفة للمرضى بما يليق بالخدمة الطبية المقدمة في هذه البقعة الطاهرة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- والجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لخدمة المرضى وتوفير كل السبل لراحتهم نظير الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي ممثلة في وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة نوعية للمواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عملية اعتلال شبكية العين تُنقذ طفل الـ 5 أشهر من العمى بمكة
سبق

نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى الولادة والأطفال ومدينة الملك عبدالله الطبية بتجمُّع مكة المكرّمة الصحي؛ في إجراء عملية اعتلال في شبكية العين لطفل خديج يبلغ من العمر 5 أشهر.

تفصيلاً؛ أوضح رئيس الفريق الطبي، استشاري العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور إسماعيل بنتن؛ أنه بعد معاينة الطفل وعمل التحاليل اللازمة والأشعة تبين وجود تعرج في الأوعية الدموية وتضخم في الشرايين في شبكية العين، حيث من الممكن أن تصيب بالعمى للأطفال الخدج منذ ولادتهم وتكللت العملية بنجاح ودون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية.

وعبّر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ عن شكره لرئيس الفريق الطبي الدكتور إسماعيل بنتن؛ وجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين في أقسام المستشفى والأشعة وقسم التخدير وقسم المختبر على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة حتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله.

وبيّن "المالكي"؛ أن مستشفى الولادة والأطفال يعمل على توفير الخدمات الطبية المختلفة للمرضى بما يليق بالخدمة الطبية المقدمة في هذه البقعة الطاهرة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- والجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لخدمة المرضى وتوفير كل السبل لراحتهم نظير الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي ممثلة في وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة نوعية للمواطنين والمقيمين.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
11:08 AM

عملية اعتلال شبكية العين تُنقذ طفل الـ 5 أشهر من العمى بمكة

كان يعاني تعرجاً بالأوعية الدموية وتضخماً بالشرايين الشبكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
545

نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى الولادة والأطفال ومدينة الملك عبدالله الطبية بتجمُّع مكة المكرّمة الصحي؛ في إجراء عملية اعتلال في شبكية العين لطفل خديج يبلغ من العمر 5 أشهر.

تفصيلاً؛ أوضح رئيس الفريق الطبي، استشاري العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور إسماعيل بنتن؛ أنه بعد معاينة الطفل وعمل التحاليل اللازمة والأشعة تبين وجود تعرج في الأوعية الدموية وتضخم في الشرايين في شبكية العين، حيث من الممكن أن تصيب بالعمى للأطفال الخدج منذ ولادتهم وتكللت العملية بنجاح ودون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية.

وعبّر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ عن شكره لرئيس الفريق الطبي الدكتور إسماعيل بنتن؛ وجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين في أقسام المستشفى والأشعة وقسم التخدير وقسم المختبر على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة حتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله.

وبيّن "المالكي"؛ أن مستشفى الولادة والأطفال يعمل على توفير الخدمات الطبية المختلفة للمرضى بما يليق بالخدمة الطبية المقدمة في هذه البقعة الطاهرة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- والجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لخدمة المرضى وتوفير كل السبل لراحتهم نظير الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي ممثلة في وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة نوعية للمواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة