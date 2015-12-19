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"المالكي" يطلب من دائني "الراحل الشمري" أن يتنازلوا عنه أو عن جزء منه لوجه الله

كي تستفيد منه أسرته بعد فقد والدهم في الحادث المروري

حث الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو تم تداوله اليوم، كل من يطلب من "محمد الشمري" -رحمه الله- دينًا أن يتنازل عنه، أو يتنازل عن جزء منه لوجه الله؛ كي تستفيد منه أسرته بعد فقد والدهم في الحادث المروري الذي وقع ليلة الخميس الماضي على طريق رفحاء- لينة؛ مشيرًا إلى أن أبناء وزوجة الفقيد "الشمري" لا يعلمون عن وفاته ووفاة ابنته وابنه الرضيع، لافتًا إلى أن الزوجة وابنتها وأحد الأبناء يتلقون العناية الطبية في مستشفى رفحاء العام نتيجة الإصابات في الحادث، فيما حالة اثنين من الأبناء مستقرة.

وكان "المالكي" زار عائلة السنابي "محمد الشمري" -رحمه الله- في مستشفى رفحاء العام، وتحدث مع ابنيه المصابين، كما زار المصاب في الطرف الثاني في حادث "الشمري"، يوسف بن عبدالرحمن العنزي وعائلته المنومين في مستشفى عرعر، بعد أن أدى واجب العزاء لأسرة "الشمري" في مدينة عرعر.

وأوضح "المالكي" أن الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله-، تبرع بمبلغ مليوني ريال لسداد الديون المتفرقة على "محمد الشمري"، حاثًّا جميع من يطلبه أن يتنازل لو عن نصف الدين أو جزء منه، ليتم تسليم ما يتم التنازل عنه من مبالغ الديون لأسرة الشمري بعد أن يغادروا المستشفى سالمين، بإذن الله.

وكانت الموافقة صدرت اليوم الأحد على إخلاء الطرف الثاني في الحادث يوسف بن عبدالرحمن العنزي وعائلته من مستشفى عرعر المركزي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بمدينة الرياض.

وأكّد الفنان فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه سيتم نقل "يوسف العنزي" عصر اليوم إلى مستشفى الحرس الوطني، لافتًا إلى أن أبناء محمد الشمري ووالدتهم سيتلقون أيضًا الرعاية والعناية في هذا الصرح الطبي العظيم؛ مثمنًا لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز تفاعله واستجابته لحالة المصابين.

ونشر الحساب الرسمي للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء، أنه بمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، فقد تم صباح اليوم إخلاء بعض مصابي حادث ‎محمد غانم الشمري -رحمه الله- لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وتم نقلهم من ‎مستشفى رفحاء المركزي عبر أربع سيارات إسعاف مجهزة بأربعة طواقم طبية رافقت المرضى حتى طائرة الإخلاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي" يطلب من دائني "الراحل الشمري" أن يتنازلوا عنه أو عن جزء منه لوجه الله
سبق

حث الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو تم تداوله اليوم، كل من يطلب من "محمد الشمري" -رحمه الله- دينًا أن يتنازل عنه، أو يتنازل عن جزء منه لوجه الله؛ كي تستفيد منه أسرته بعد فقد والدهم في الحادث المروري الذي وقع ليلة الخميس الماضي على طريق رفحاء- لينة؛ مشيرًا إلى أن أبناء وزوجة الفقيد "الشمري" لا يعلمون عن وفاته ووفاة ابنته وابنه الرضيع، لافتًا إلى أن الزوجة وابنتها وأحد الأبناء يتلقون العناية الطبية في مستشفى رفحاء العام نتيجة الإصابات في الحادث، فيما حالة اثنين من الأبناء مستقرة.

وكان "المالكي" زار عائلة السنابي "محمد الشمري" -رحمه الله- في مستشفى رفحاء العام، وتحدث مع ابنيه المصابين، كما زار المصاب في الطرف الثاني في حادث "الشمري"، يوسف بن عبدالرحمن العنزي وعائلته المنومين في مستشفى عرعر، بعد أن أدى واجب العزاء لأسرة "الشمري" في مدينة عرعر.

وأوضح "المالكي" أن الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله-، تبرع بمبلغ مليوني ريال لسداد الديون المتفرقة على "محمد الشمري"، حاثًّا جميع من يطلبه أن يتنازل لو عن نصف الدين أو جزء منه، ليتم تسليم ما يتم التنازل عنه من مبالغ الديون لأسرة الشمري بعد أن يغادروا المستشفى سالمين، بإذن الله.

وكانت الموافقة صدرت اليوم الأحد على إخلاء الطرف الثاني في الحادث يوسف بن عبدالرحمن العنزي وعائلته من مستشفى عرعر المركزي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بمدينة الرياض.

وأكّد الفنان فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه سيتم نقل "يوسف العنزي" عصر اليوم إلى مستشفى الحرس الوطني، لافتًا إلى أن أبناء محمد الشمري ووالدتهم سيتلقون أيضًا الرعاية والعناية في هذا الصرح الطبي العظيم؛ مثمنًا لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز تفاعله واستجابته لحالة المصابين.

ونشر الحساب الرسمي للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء، أنه بمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، فقد تم صباح اليوم إخلاء بعض مصابي حادث ‎محمد غانم الشمري -رحمه الله- لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وتم نقلهم من ‎مستشفى رفحاء المركزي عبر أربع سيارات إسعاف مجهزة بأربعة طواقم طبية رافقت المرضى حتى طائرة الإخلاء.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:17 PM

"المالكي" يطلب من دائني "الراحل الشمري" أن يتنازلوا عنه أو عن جزء منه لوجه الله

كي تستفيد منه أسرته بعد فقد والدهم في الحادث المروري

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منصور الشلاقي - الرياض
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حث الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو تم تداوله اليوم، كل من يطلب من "محمد الشمري" -رحمه الله- دينًا أن يتنازل عنه، أو يتنازل عن جزء منه لوجه الله؛ كي تستفيد منه أسرته بعد فقد والدهم في الحادث المروري الذي وقع ليلة الخميس الماضي على طريق رفحاء- لينة؛ مشيرًا إلى أن أبناء وزوجة الفقيد "الشمري" لا يعلمون عن وفاته ووفاة ابنته وابنه الرضيع، لافتًا إلى أن الزوجة وابنتها وأحد الأبناء يتلقون العناية الطبية في مستشفى رفحاء العام نتيجة الإصابات في الحادث، فيما حالة اثنين من الأبناء مستقرة.

وكان "المالكي" زار عائلة السنابي "محمد الشمري" -رحمه الله- في مستشفى رفحاء العام، وتحدث مع ابنيه المصابين، كما زار المصاب في الطرف الثاني في حادث "الشمري"، يوسف بن عبدالرحمن العنزي وعائلته المنومين في مستشفى عرعر، بعد أن أدى واجب العزاء لأسرة "الشمري" في مدينة عرعر.

وأوضح "المالكي" أن الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله-، تبرع بمبلغ مليوني ريال لسداد الديون المتفرقة على "محمد الشمري"، حاثًّا جميع من يطلبه أن يتنازل لو عن نصف الدين أو جزء منه، ليتم تسليم ما يتم التنازل عنه من مبالغ الديون لأسرة الشمري بعد أن يغادروا المستشفى سالمين، بإذن الله.

وكانت الموافقة صدرت اليوم الأحد على إخلاء الطرف الثاني في الحادث يوسف بن عبدالرحمن العنزي وعائلته من مستشفى عرعر المركزي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بمدينة الرياض.

وأكّد الفنان فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه سيتم نقل "يوسف العنزي" عصر اليوم إلى مستشفى الحرس الوطني، لافتًا إلى أن أبناء محمد الشمري ووالدتهم سيتلقون أيضًا الرعاية والعناية في هذا الصرح الطبي العظيم؛ مثمنًا لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز تفاعله واستجابته لحالة المصابين.

ونشر الحساب الرسمي للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء، أنه بمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، فقد تم صباح اليوم إخلاء بعض مصابي حادث ‎محمد غانم الشمري -رحمه الله- لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وتم نقلهم من ‎مستشفى رفحاء المركزي عبر أربع سيارات إسعاف مجهزة بأربعة طواقم طبية رافقت المرضى حتى طائرة الإخلاء.

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