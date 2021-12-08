النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية السليمي" و"جمعية السليمي البيئية" تنفذان مبادرة "السعودية الخضراء"

دشنها المحافظ بحضور أعضاء المجلس المحلي.. وبمشاركة طلاب المدارس

دشن محافظ السليمي مشغل غازي الرمالي، اليوم، وبحضور نائب رئيس بلدية السليمي سعد سالم الزبني، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، مبادرة "السعودية الخضراء"، التي نفذتها بلدية المحافظة.

جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة طلاب مدارس المحافظة، ومتطوعي جمعية السليمي البيئية.

ومنذ إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، وإطلاق سموه الحزمة الأولى من المبادرات البيئية النوعية في السعودية للمحافظة على البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي؛ بدأت الجهات المعنية في جدولة زمنية لتنفيذ تلك الحزم على أرض الواقع.

وكانت بلدية السليمي قد طرحت فرصة تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومُنح المتطوع ثلاث ساعات تطوعية لمن قام بالمشاركة اليوم في المبادرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية السليمي" و"جمعية السليمي البيئية" تنفذان مبادرة "السعودية الخضراء"
سبق

دشن محافظ السليمي مشغل غازي الرمالي، اليوم، وبحضور نائب رئيس بلدية السليمي سعد سالم الزبني، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، مبادرة "السعودية الخضراء"، التي نفذتها بلدية المحافظة.

جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة طلاب مدارس المحافظة، ومتطوعي جمعية السليمي البيئية.

ومنذ إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، وإطلاق سموه الحزمة الأولى من المبادرات البيئية النوعية في السعودية للمحافظة على البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي؛ بدأت الجهات المعنية في جدولة زمنية لتنفيذ تلك الحزم على أرض الواقع.

وكانت بلدية السليمي قد طرحت فرصة تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومُنح المتطوع ثلاث ساعات تطوعية لمن قام بالمشاركة اليوم في المبادرة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:19 PM

"بلدية السليمي" و"جمعية السليمي البيئية" تنفذان مبادرة "السعودية الخضراء"

دشنها المحافظ بحضور أعضاء المجلس المحلي.. وبمشاركة طلاب المدارس

A A A
خالد السليمي - حائل
0
103

دشن محافظ السليمي مشغل غازي الرمالي، اليوم، وبحضور نائب رئيس بلدية السليمي سعد سالم الزبني، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، مبادرة "السعودية الخضراء"، التي نفذتها بلدية المحافظة.

جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة طلاب مدارس المحافظة، ومتطوعي جمعية السليمي البيئية.

ومنذ إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، وإطلاق سموه الحزمة الأولى من المبادرات البيئية النوعية في السعودية للمحافظة على البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي؛ بدأت الجهات المعنية في جدولة زمنية لتنفيذ تلك الحزم على أرض الواقع.

وكانت بلدية السليمي قد طرحت فرصة تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومُنح المتطوع ثلاث ساعات تطوعية لمن قام بالمشاركة اليوم في المبادرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,612
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة