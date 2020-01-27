إنجاز جديد.. طالبتان بـ"تعليم الطائف" تحققان مراكز متقدمة بأولمبياد اللغة العربية

الإدارة حصدت 3 أوسمة في برنامج جلوب البيئي.. و"اللهيبي": ثمرة للجهود الكبيرة

حققت طالبتان من "تعليم الطائف" مراكز متقدمة في أولمبياد اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة، والذي أقيم مؤخراً وتشرف عليه إدارة نشاط الطالبات، مضيفة بذلك إنجازاً جديداً إلى سجل "تعليم الطائف" من الإنجازات التي تحققت في مختلف المنافسات.

وحصدت الطالبة رغد حمد الحمياني من المتوسطة السابعة عشرة الميدالية الفضية، كما حصدت الطالبة لمى محمد عبدالله الشهري من ثانوية الجيل الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وثمن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي هذا الإنجاز والذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدماً التهنئة للطالبتين وأسرتيهما والمدارس على هذا الإنجاز الجديد.

وثمن "اللهيبي" لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها، دورها في توفير كل الظروف الملائمة للطالبات للمنافسة في كل الفعاليات ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي، كما قدم شكره وتقديره لمكاتب التعليم التابعة لها مدارس الطالبتين على الدعم والتحفيز، متمنيًا للجميع مزيداً من التميز والإبداع.

من جهةٍ ثانية، حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 3 أوسمة في برنامج جلوب البيئي للربع الرابع لعام ٢٠١٩، من خلال الثانوية الخامسة للبنات.

وجاءت الأوسمة التي حققتها المدرسة في مجالات الماء، والغطاء الأرضي، وخصائص التربة.

وقدّمت وزارة التعليم جزيل الشكر ووافر التقدير لجميع معلمي ومعلمات برنامج جلوب، ومنهم معلمة برنامج جلوب البيئي بالثانوية الخامسة آمال إبراهيم العمريطي.

وأشاد "اللهيبي" بما حققته الثانوية الخامسة من أوسمة في برنامج جلوب البيئي، مقدماً التهنئة على هذا الإنجاز ولفريق البرنامج، والذي يسهم بشكل كبير في استمرارية تميز مدارس المملكة في برنامج جلوب البيئي، ومتطلعاً إلى مواصلة الجهود وتحقيق التميز في هذا العام، كما قدّم شكره لقائدة المدرسة على توفير الأجواء المناسبة لتنفيذ البرامج العلمية على مستوى عالٍ. مثمناً جهود إدارة نشاط الطالبات المشرفة على البرنامج ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها على الدعم والتحفيز وتهيئة كل الظروف المناسبة لتمثيل الطائف خير تمثيل في هذا البرنامج العالمي.