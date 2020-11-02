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مذكرة شراكة مجتمعية بين "تنمية الموسم "والمستشفى العام

تستهدف تقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية في مجال الصحة

قامت جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم , صباح اليوم بتوقيع مذكرة شراكة مجتمعية مع مستشفى الموسم العام.

وقع المذكرة عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة يحيى محمد مرير فيما وقع المستشفى مدير المستشفى أحمد محمد دغريري، وذلك بحضور مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد حكمي.

وصرح "مرير " بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتنموية في مجال التدريب والصحة المجتمعية لمواكبة لرؤية الوطن 2030 لخدمة سكان مركز الموسم والقرى التابعة له والبرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع ضمن الخطط الإستراتيجية والتي تهدف إلى نشر الثقافة الصحية ودعم وخدمة المرضى.

وأوضح أن الشراكة تأتي في إطار التعاون لتنفيذ البرامج المشتركة بين المستشفى والجمعية، خاصة في المجالات التي تعزز وتسهم في تحقيق التكامل التنموي والأهداف الوطنية والمبادئ الإسلامية والاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المستشفى على تعاونهم الأمثل.

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مذكرة شراكة مجتمعية بين "تنمية الموسم "والمستشفى العام
سبق

قامت جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم , صباح اليوم بتوقيع مذكرة شراكة مجتمعية مع مستشفى الموسم العام.

وقع المذكرة عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة يحيى محمد مرير فيما وقع المستشفى مدير المستشفى أحمد محمد دغريري، وذلك بحضور مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد حكمي.

وصرح "مرير " بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتنموية في مجال التدريب والصحة المجتمعية لمواكبة لرؤية الوطن 2030 لخدمة سكان مركز الموسم والقرى التابعة له والبرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع ضمن الخطط الإستراتيجية والتي تهدف إلى نشر الثقافة الصحية ودعم وخدمة المرضى.

وأوضح أن الشراكة تأتي في إطار التعاون لتنفيذ البرامج المشتركة بين المستشفى والجمعية، خاصة في المجالات التي تعزز وتسهم في تحقيق التكامل التنموي والأهداف الوطنية والمبادئ الإسلامية والاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المستشفى على تعاونهم الأمثل.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:50 PM

مذكرة شراكة مجتمعية بين "تنمية الموسم "والمستشفى العام

تستهدف تقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية في مجال الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم , صباح اليوم بتوقيع مذكرة شراكة مجتمعية مع مستشفى الموسم العام.

وقع المذكرة عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة يحيى محمد مرير فيما وقع المستشفى مدير المستشفى أحمد محمد دغريري، وذلك بحضور مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد حكمي.

وصرح "مرير " بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتنموية في مجال التدريب والصحة المجتمعية لمواكبة لرؤية الوطن 2030 لخدمة سكان مركز الموسم والقرى التابعة له والبرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع ضمن الخطط الإستراتيجية والتي تهدف إلى نشر الثقافة الصحية ودعم وخدمة المرضى.

وأوضح أن الشراكة تأتي في إطار التعاون لتنفيذ البرامج المشتركة بين المستشفى والجمعية، خاصة في المجالات التي تعزز وتسهم في تحقيق التكامل التنموي والأهداف الوطنية والمبادئ الإسلامية والاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المستشفى على تعاونهم الأمثل.

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