محافظ العارضة يتفقد آخر نقطة حدودية بجبال قيس لمتابعة المشاريع المتعثرة

"ابن منيخر": نسعى بكل الجهود لتوفير كل الخدمات لأهالي المحافظة في السهل والجبل

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، صباح أمس، بجولة تفقدية لعدد من مشاريع الطرق والمياه شملت جبال قيس وهي آخر نقطة حدودية شرق محافظة العارضة وكذلك مركز القصبة ومشروع طريق جبل الجذم وطريق جبل نعشاو، ومشروع طريق وادي الساهية شمال المحافظة، ومشروع طريق قرية الرد بمركز الحميراء.

ورافقت جولة المحافظ اللجنة المكلفة من نائب أمير منطقة جازان، لمتابعة المشاريع المتعثرة بالمحافظات الجبلية، والمكونة من مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بالإمارة محمد بن يحيى اللغبي، ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ورئيس مركز قيس شجاع بن سعيد السبيعي، ورئيس مركز الحميراء عبدالمحسن بن معمر، وعدد من المشايخ.

وفي ختام الجولة قال "ابن منيخر": "إننا نسعى بكل الجهود في توفير كل الخدمات لأهالي المحافظة في السهل والجبل والتنسيق مع جهات الاختصاص وحيث إن محافظة العارضة المتنوعة بتضاريسها من المحافظات السياحية الصحية التي يجب الاهتمام بها من كل الجوانب".

وأضاف: "تأتي هذه الجولة امتداداً لزيارات التفقدية المعتادة للقرى الحدودية ومتابعة مشاريعها المتعددة، وتلمس حاجة ومطالب المواطنين، وذلك بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- الحريصين على تذليل كل العقبات في سبيل خدمة المواطنين، وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية لهم".

