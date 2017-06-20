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"ميسي" سجّل أخيرًا.. الأرجنتين تواجه خطر الخروج المبكر من "كوبا أمريكا"

كولومبيا تأهلت على حساب قطر

واصل منتخب الأرجنتين تقديم عروضه المتواضعة، وسقط مجددًا في فخ التعادل أمام باراجواي 1/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على ملعب جوفيرنادور ماجاليس، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية بـ"كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم بالبرازيل.

وتقدم منتخب باراجواي عن طريق ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف كولومبيا (6 نقاط)، التي ضمنت التأهل في الصدارة؛ فيما أصبح رصيد الأرجنتين نقطة واحدة في المركز الأخير، بفارق الأهداف عن قطر صاحبة المركز الثالث.

في المقابل تأهل منتخب كولومبيا رسميًّا لدور الثمانية، بعد أن كسب قطر بهدف دون مقابل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"ميسي" سجّل أخيرًا.. الأرجنتين تواجه خطر الخروج المبكر من "كوبا أمريكا"
سبق

واصل منتخب الأرجنتين تقديم عروضه المتواضعة، وسقط مجددًا في فخ التعادل أمام باراجواي 1/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على ملعب جوفيرنادور ماجاليس، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية بـ"كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم بالبرازيل.

وتقدم منتخب باراجواي عن طريق ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف كولومبيا (6 نقاط)، التي ضمنت التأهل في الصدارة؛ فيما أصبح رصيد الأرجنتين نقطة واحدة في المركز الأخير، بفارق الأهداف عن قطر صاحبة المركز الثالث.

في المقابل تأهل منتخب كولومبيا رسميًّا لدور الثمانية، بعد أن كسب قطر بهدف دون مقابل.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:56 AM

"ميسي" سجّل أخيرًا.. الأرجنتين تواجه خطر الخروج المبكر من "كوبا أمريكا"

كولومبيا تأهلت على حساب قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل منتخب الأرجنتين تقديم عروضه المتواضعة، وسقط مجددًا في فخ التعادل أمام باراجواي 1/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على ملعب جوفيرنادور ماجاليس، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية بـ"كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم بالبرازيل.

وتقدم منتخب باراجواي عن طريق ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف كولومبيا (6 نقاط)، التي ضمنت التأهل في الصدارة؛ فيما أصبح رصيد الأرجنتين نقطة واحدة في المركز الأخير، بفارق الأهداف عن قطر صاحبة المركز الثالث.

في المقابل تأهل منتخب كولومبيا رسميًّا لدور الثمانية، بعد أن كسب قطر بهدف دون مقابل.

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