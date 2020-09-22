أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمينًا لأمانة منطقة نجران خلفًا للمهندس حمد بن عيبان الذي تم إعفاؤه من منصبه.
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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ
وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمينًا لأمانة منطقة نجران خلفًا للمهندس حمد بن عيبان الذي تم إعفاؤه من منصبه.
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وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا لهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-22
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
11:48 PM
وزير الشؤون البلدية يعفي "أمين نجران".. ويكلف "العتيبي" خلفًا له
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارًا بتكليف المهندس عيد بن نايف العتيبي أمينًا لأمانة منطقة نجران خلفًا للمهندس حمد بن عيبان الذي تم إعفاؤه من منصبه.
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