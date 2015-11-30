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تدشين مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لـ"أصول" بتكلفة 48 مليون ريال

أطلقه وزير البيئة.. ويتوقع أن يساهم في زيادتها إلى 180 ألف طير يومياً

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير "أصول"، وهو استثمار إضافي بتكلفة 48 مليون ريال سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 180 ألف طير يومياً، أي بمعدل يصل إلى قرابة الـ 70 مليون طير سنوياً.

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة خطوات تتخذها الوزارة لدعم مشروعات الدواجن في المملكة تتمثل في تسهيل إجراءات التراخيص على مشروعات الدواجن، بالإضافة إلى المساهمة في تأجير الأراضي، وتسهيل الإقراض من صندوق التنمية الزراعية، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني للمستثمرين.

وتمتلك "تعاونية عسير" أحدث خط إنتاج الدواجن في المملكة، إلى جانب مسالخ ومصانع للحوم الدواجن ذات الطاقة الاستيعابية العالية وفق معايير دقيقة وحديثة لضبط الجودة، إذ تسهم الجمعية بإنتاج كبير يصل إلى 50 مليون طير سنوياً بمعدل 15 ألف طير في الساعة، و70 مليون صوص سنوياً، ويتم كل ذلك بخطط استراتيجية وكوادر سعودية، كما ساهمت بشكل لافت في تطوير إنتاج اللحوم البيضاء وتغذية العديد من مناطق المملكة، وخاصة منطقة عسير والمنطقة الجنوبية بشكل عام.

يذكر أن مشروع "أصول" يعد أهم المشروعات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن، إذ تسهم بـ 5% من إجمالي الإنتاج المحلي للدواجن، وحصلت العام الماضي 2019م على المركز السادس في قائمة أكبر منتجي الدواجن اللاحم في الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لـ"أصول" بتكلفة 48 مليون ريال
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير "أصول"، وهو استثمار إضافي بتكلفة 48 مليون ريال سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 180 ألف طير يومياً، أي بمعدل يصل إلى قرابة الـ 70 مليون طير سنوياً.

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة خطوات تتخذها الوزارة لدعم مشروعات الدواجن في المملكة تتمثل في تسهيل إجراءات التراخيص على مشروعات الدواجن، بالإضافة إلى المساهمة في تأجير الأراضي، وتسهيل الإقراض من صندوق التنمية الزراعية، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني للمستثمرين.

وتمتلك "تعاونية عسير" أحدث خط إنتاج الدواجن في المملكة، إلى جانب مسالخ ومصانع للحوم الدواجن ذات الطاقة الاستيعابية العالية وفق معايير دقيقة وحديثة لضبط الجودة، إذ تسهم الجمعية بإنتاج كبير يصل إلى 50 مليون طير سنوياً بمعدل 15 ألف طير في الساعة، و70 مليون صوص سنوياً، ويتم كل ذلك بخطط استراتيجية وكوادر سعودية، كما ساهمت بشكل لافت في تطوير إنتاج اللحوم البيضاء وتغذية العديد من مناطق المملكة، وخاصة منطقة عسير والمنطقة الجنوبية بشكل عام.

يذكر أن مشروع "أصول" يعد أهم المشروعات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن، إذ تسهم بـ 5% من إجمالي الإنتاج المحلي للدواجن، وحصلت العام الماضي 2019م على المركز السادس في قائمة أكبر منتجي الدواجن اللاحم في الشرق الأوسط.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
05:18 PM

تدشين مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لـ"أصول" بتكلفة 48 مليون ريال

أطلقه وزير البيئة.. ويتوقع أن يساهم في زيادتها إلى 180 ألف طير يومياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير "أصول"، وهو استثمار إضافي بتكلفة 48 مليون ريال سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 180 ألف طير يومياً، أي بمعدل يصل إلى قرابة الـ 70 مليون طير سنوياً.

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة خطوات تتخذها الوزارة لدعم مشروعات الدواجن في المملكة تتمثل في تسهيل إجراءات التراخيص على مشروعات الدواجن، بالإضافة إلى المساهمة في تأجير الأراضي، وتسهيل الإقراض من صندوق التنمية الزراعية، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني للمستثمرين.

وتمتلك "تعاونية عسير" أحدث خط إنتاج الدواجن في المملكة، إلى جانب مسالخ ومصانع للحوم الدواجن ذات الطاقة الاستيعابية العالية وفق معايير دقيقة وحديثة لضبط الجودة، إذ تسهم الجمعية بإنتاج كبير يصل إلى 50 مليون طير سنوياً بمعدل 15 ألف طير في الساعة، و70 مليون صوص سنوياً، ويتم كل ذلك بخطط استراتيجية وكوادر سعودية، كما ساهمت بشكل لافت في تطوير إنتاج اللحوم البيضاء وتغذية العديد من مناطق المملكة، وخاصة منطقة عسير والمنطقة الجنوبية بشكل عام.

يذكر أن مشروع "أصول" يعد أهم المشروعات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن، إذ تسهم بـ 5% من إجمالي الإنتاج المحلي للدواجن، وحصلت العام الماضي 2019م على المركز السادس في قائمة أكبر منتجي الدواجن اللاحم في الشرق الأوسط.

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