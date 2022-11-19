الجوف تشهد تنفيذ شرع الله في "الصامل" و"الصوين".. هنا تفاصيل جريمتهما

في حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف والعليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذه

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بحق جانيين "سوريي الجنسية" في منطقة الجوف كان قد قُبِض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه.

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يقَتَّلوا أَوْ يصَلَّبوا أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجلهم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ ينفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على كل من: 1- عادل خليف الصامل 2- محمد حمود الصوين "سوريي الجنسية" عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين (عادل خليف الصامل، ومحمد حمود الصوين) يوم الثلاثاء 22/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.