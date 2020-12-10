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تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لـ14 مقيمًا

من الدرجة الثالثة وعقب صدور الموافقة السامية على منحهم

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ14 مقيمًا، لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه "عشر مرات".

وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم: خالد مصطفى محمد سلطان، محمد سالي جاميري حسن، عاصم أحمد حجازي، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى، جوي لاورينس رييس تولوسا، عصام أسعد عبدالملك، منصور عبدالرؤف منصور عرابي، سمير محمد خالد الشعار، معاذ محمد حشيشو، ديمة مهدي إبراهيم يانس، نبيه منصور أوغلوي، خضر أحمد عبدربه قصول، أوس رجب سعيد شهوان، موسى عفيف أحمد سعيد.

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تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لـ14 مقيمًا
سبق

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ14 مقيمًا، لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه "عشر مرات".

وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم: خالد مصطفى محمد سلطان، محمد سالي جاميري حسن، عاصم أحمد حجازي، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى، جوي لاورينس رييس تولوسا، عصام أسعد عبدالملك، منصور عبدالرؤف منصور عرابي، سمير محمد خالد الشعار، معاذ محمد حشيشو، ديمة مهدي إبراهيم يانس، نبيه منصور أوغلوي، خضر أحمد عبدربه قصول، أوس رجب سعيد شهوان، موسى عفيف أحمد سعيد.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
01:24 PM

تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لـ14 مقيمًا

من الدرجة الثالثة وعقب صدور الموافقة السامية على منحهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,139

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ14 مقيمًا، لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه "عشر مرات".

وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم: خالد مصطفى محمد سلطان، محمد سالي جاميري حسن، عاصم أحمد حجازي، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى، جوي لاورينس رييس تولوسا، عصام أسعد عبدالملك، منصور عبدالرؤف منصور عرابي، سمير محمد خالد الشعار، معاذ محمد حشيشو، ديمة مهدي إبراهيم يانس، نبيه منصور أوغلوي، خضر أحمد عبدربه قصول، أوس رجب سعيد شهوان، موسى عفيف أحمد سعيد.

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