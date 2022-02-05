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الجيش اليمني يفرض حصارًا خانقًا على جيوب الحوثيين في أطراف "حرض- حجة"

فشلت المليشيا في استخراج عناصرها من المدينة

تفرض قوات الجيش الوطني اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم (السبت)، حصارًا خانقًا على جيوب مليشيا الحوثي الإيرانية المتبقية في أطراف مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، بالتعامل مع الجيوب الحوثية في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة حرض، في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المدينة بعد إطباق الحصار عليها.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تعاملت مع تعزيزات حوثية قدِمت عبر جبهة المزراق؛ لمحاولة استخراج المجاميع الإرهابية المحاصرة داخل المدينة؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأفاد بوقوع العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وبيّن أن الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر، من المليشيا الإرهابية.

ودمر طيران تحالف دعم الشرعية، تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي، كانت قادمة في اتجاه المدينة، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

اليمن حرض’حجة الجيش اليمني مليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يفرض حصارًا خانقًا على جيوب الحوثيين في أطراف "حرض- حجة"
سبق

تفرض قوات الجيش الوطني اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم (السبت)، حصارًا خانقًا على جيوب مليشيا الحوثي الإيرانية المتبقية في أطراف مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، بالتعامل مع الجيوب الحوثية في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة حرض، في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المدينة بعد إطباق الحصار عليها.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تعاملت مع تعزيزات حوثية قدِمت عبر جبهة المزراق؛ لمحاولة استخراج المجاميع الإرهابية المحاصرة داخل المدينة؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأفاد بوقوع العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وبيّن أن الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر، من المليشيا الإرهابية.

ودمر طيران تحالف دعم الشرعية، تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي، كانت قادمة في اتجاه المدينة، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:01 PM

الجيش اليمني يفرض حصارًا خانقًا على جيوب الحوثيين في أطراف "حرض- حجة"

فشلت المليشيا في استخراج عناصرها من المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفرض قوات الجيش الوطني اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم (السبت)، حصارًا خانقًا على جيوب مليشيا الحوثي الإيرانية المتبقية في أطراف مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، بالتعامل مع الجيوب الحوثية في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة حرض، في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المدينة بعد إطباق الحصار عليها.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تعاملت مع تعزيزات حوثية قدِمت عبر جبهة المزراق؛ لمحاولة استخراج المجاميع الإرهابية المحاصرة داخل المدينة؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأفاد بوقوع العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وبيّن أن الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر، من المليشيا الإرهابية.

ودمر طيران تحالف دعم الشرعية، تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي، كانت قادمة في اتجاه المدينة، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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