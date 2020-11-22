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30 نوفمبر.. "إتقان العقارية" تطرح مزادًا علنيًّا لعشر عقارات مميزة بالرياض والقصيم وضرما

بمواقع مميزة بقلب العاصمة والإفراغ الفوري.. سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي "تويتر" و"يوتيوب"

أعلنت شركة إتقان العقارية عن اكتمال كل التجهيزات لطرح عشر عقارات بمنطقة الرياض والقصيم، تتضمن أراضي وعمائر سكنية وتجارية بمواقع متميزة، سيتم بيعها بالمزاد العلني والإفراغ الفوري؛ وذلك يوم الاثنين 15 ربيع ثاني 1442هـ الموافق 30 نوفمبر 2020م، في قاعة فندق رافال بمدينة الرياض، ووفقًا للبرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد أن العشر عقارات التي ستتم المزاودة عليها في مدينة الرياض هي: أرض حي الأندلس بمساحة 9000 متر مربع، ومجمع حلة العنوز التجاري بمساحة 7.381.46 مترًا مربعًا، وأرض الشهداء بحي غرناطة بمساحة 3025 مترًا مربعًا، وأرض المرقب بالرياض بمساحة 583 مترًا، ومبنى الخزان التجاري بمساحة 412.44 مترًا مربعًا، ومبنى حارة عبدالله التجاري بمنفوحة بمساحة 347.41 مترًا مربعًا، ومبنى حي الملك فيصل التجاري السكني بمساحة 750 مترًا مربعًا.

أما العقارات في القصيم وضرما فهي: عمارة حي القادسية بمدينة بريدة بمساحة 1579.27 مترًا مربعًا، ومبنى قبة السكني التجاري بمدينة قبة بالقصيم بمساحة 2006 متر مربع، وعمارة الخالدية بمحافظة ضرما بمساحة 647.34 مترًا مربعًا.

وأضافت "إتقان": أن وقائع المزاد سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي "تويتر @etqaan_sa، واليوتيوب etqaan_sa"؛ داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0539962000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن العقارات التي سيتم بيعها تضم قطع أراضي سكنية، وتجارية مكتملة الخدمات والتطوير، في عدد من الأحياء بقلب مدينة الرياض والقصيم ومحافظة ضرما، وتمتاز باختلاف المساحات المعروضة وأهمية مواقعها؛ مما يتيح خيارات أكثر للراغبين في الشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة.

شركة إتقان العقارية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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30 نوفمبر.. "إتقان العقارية" تطرح مزادًا علنيًّا لعشر عقارات مميزة بالرياض والقصيم وضرما
سبق

أعلنت شركة إتقان العقارية عن اكتمال كل التجهيزات لطرح عشر عقارات بمنطقة الرياض والقصيم، تتضمن أراضي وعمائر سكنية وتجارية بمواقع متميزة، سيتم بيعها بالمزاد العلني والإفراغ الفوري؛ وذلك يوم الاثنين 15 ربيع ثاني 1442هـ الموافق 30 نوفمبر 2020م، في قاعة فندق رافال بمدينة الرياض، ووفقًا للبرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد أن العشر عقارات التي ستتم المزاودة عليها في مدينة الرياض هي: أرض حي الأندلس بمساحة 9000 متر مربع، ومجمع حلة العنوز التجاري بمساحة 7.381.46 مترًا مربعًا، وأرض الشهداء بحي غرناطة بمساحة 3025 مترًا مربعًا، وأرض المرقب بالرياض بمساحة 583 مترًا، ومبنى الخزان التجاري بمساحة 412.44 مترًا مربعًا، ومبنى حارة عبدالله التجاري بمنفوحة بمساحة 347.41 مترًا مربعًا، ومبنى حي الملك فيصل التجاري السكني بمساحة 750 مترًا مربعًا.

أما العقارات في القصيم وضرما فهي: عمارة حي القادسية بمدينة بريدة بمساحة 1579.27 مترًا مربعًا، ومبنى قبة السكني التجاري بمدينة قبة بالقصيم بمساحة 2006 متر مربع، وعمارة الخالدية بمحافظة ضرما بمساحة 647.34 مترًا مربعًا.

وأضافت "إتقان": أن وقائع المزاد سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي "تويتر @etqaan_sa، واليوتيوب etqaan_sa"؛ داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0539962000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن العقارات التي سيتم بيعها تضم قطع أراضي سكنية، وتجارية مكتملة الخدمات والتطوير، في عدد من الأحياء بقلب مدينة الرياض والقصيم ومحافظة ضرما، وتمتاز باختلاف المساحات المعروضة وأهمية مواقعها؛ مما يتيح خيارات أكثر للراغبين في الشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:11 PM

30 نوفمبر.. "إتقان العقارية" تطرح مزادًا علنيًّا لعشر عقارات مميزة بالرياض والقصيم وضرما

بمواقع مميزة بقلب العاصمة والإفراغ الفوري.. سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي "تويتر" و"يوتيوب"

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عبدالله العنزي - الرياض
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أعلنت شركة إتقان العقارية عن اكتمال كل التجهيزات لطرح عشر عقارات بمنطقة الرياض والقصيم، تتضمن أراضي وعمائر سكنية وتجارية بمواقع متميزة، سيتم بيعها بالمزاد العلني والإفراغ الفوري؛ وذلك يوم الاثنين 15 ربيع ثاني 1442هـ الموافق 30 نوفمبر 2020م، في قاعة فندق رافال بمدينة الرياض، ووفقًا للبرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد أن العشر عقارات التي ستتم المزاودة عليها في مدينة الرياض هي: أرض حي الأندلس بمساحة 9000 متر مربع، ومجمع حلة العنوز التجاري بمساحة 7.381.46 مترًا مربعًا، وأرض الشهداء بحي غرناطة بمساحة 3025 مترًا مربعًا، وأرض المرقب بالرياض بمساحة 583 مترًا، ومبنى الخزان التجاري بمساحة 412.44 مترًا مربعًا، ومبنى حارة عبدالله التجاري بمنفوحة بمساحة 347.41 مترًا مربعًا، ومبنى حي الملك فيصل التجاري السكني بمساحة 750 مترًا مربعًا.

أما العقارات في القصيم وضرما فهي: عمارة حي القادسية بمدينة بريدة بمساحة 1579.27 مترًا مربعًا، ومبنى قبة السكني التجاري بمدينة قبة بالقصيم بمساحة 2006 متر مربع، وعمارة الخالدية بمحافظة ضرما بمساحة 647.34 مترًا مربعًا.

وأضافت "إتقان": أن وقائع المزاد سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي "تويتر @etqaan_sa، واليوتيوب etqaan_sa"؛ داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0539962000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن العقارات التي سيتم بيعها تضم قطع أراضي سكنية، وتجارية مكتملة الخدمات والتطوير، في عدد من الأحياء بقلب مدينة الرياض والقصيم ومحافظة ضرما، وتمتاز باختلاف المساحات المعروضة وأهمية مواقعها؛ مما يتيح خيارات أكثر للراغبين في الشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة.

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