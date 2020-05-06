النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمواجهة كورونا.. إغاثي الملك سلمان يدشّن دفعة المساعدات الأولى في سيئون

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضرّرة من الجائحة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت؛ الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته.

واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون، على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية، إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة حضرموت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمواجهة كورونا.. إغاثي الملك سلمان يدشّن دفعة المساعدات الأولى في سيئون
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت؛ الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته.

واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون، على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية، إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:12 PM

لمواجهة كورونا.. إغاثي الملك سلمان يدشّن دفعة المساعدات الأولى في سيئون

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضرّرة من الجائحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
415

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت؛ الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته.

واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون، على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية، إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,110
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,033

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة