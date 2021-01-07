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ترقية "توفيق زبيدي" إلى رئيس رقباء بمرور الرياض

صدر قرار بترقية الرقيب أول توفيق محمد زبيدي من منسوبي مرور الرياض، إلى رئيس رقباء.

وعبر "توفيق زبيدي" عن سعادته الكبيرة بهذه الترقية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتقدم "سبق" التهنئة لـ"توفيق" على هذه الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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ترقية "توفيق زبيدي" إلى رئيس رقباء بمرور الرياض
سبق

صدر قرار بترقية الرقيب أول توفيق محمد زبيدي من منسوبي مرور الرياض، إلى رئيس رقباء.

وعبر "توفيق زبيدي" عن سعادته الكبيرة بهذه الترقية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتقدم "سبق" التهنئة لـ"توفيق" على هذه الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
07:16 PM
اخر تعديل
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:14 PM

ترقية "توفيق زبيدي" إلى رئيس رقباء بمرور الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
268

صدر قرار بترقية الرقيب أول توفيق محمد زبيدي من منسوبي مرور الرياض، إلى رئيس رقباء.

وعبر "توفيق زبيدي" عن سعادته الكبيرة بهذه الترقية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتقدم "سبق" التهنئة لـ"توفيق" على هذه الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.

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