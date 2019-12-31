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أمير منطقة الجوف يستقبل لاعبي فريق القلعة

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، ورئيس مجلس إدارة نادي القلعة الرياضي بالمنطقة أحمد بن عبدالله السهو، وأعضاء مجلس الإدارة، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية والطاقم الفني ولاعبي فريق كرة القدم، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لبطولة دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وتأهله لتصفيات الصعود للدرجة الثانية.

وفي بداية اللقاء بارك أمير المنطقة للنادي تحقيق فريق كرة القدم للبطولة، متطلّعًا لمواصلة هذا الإنجاز والصعود لمصافّ أندية الدرجة الثانية في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

واستعرض السهو لأمير المنطقة مشوار الفريق في البطولة، ووقوف ودعم رجل الأعمال والعضو الذهبي بالنادي سلطان بن ذياب العرسان، ومحبي النادي مع أنشطة ومسيرة نادي القلعة.

وفي نهاية اللقاء قدم السهو كأس البطولة لأمير المنطقة؛ تقديرًا لدعمه وجهوده وتشجيعه المستمر للرياضة والرياضيين.

أمير منطقة الجوف نادي القلعة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير منطقة الجوف يستقبل لاعبي فريق القلعة
سبق

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، ورئيس مجلس إدارة نادي القلعة الرياضي بالمنطقة أحمد بن عبدالله السهو، وأعضاء مجلس الإدارة، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية والطاقم الفني ولاعبي فريق كرة القدم، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لبطولة دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وتأهله لتصفيات الصعود للدرجة الثانية.

وفي بداية اللقاء بارك أمير المنطقة للنادي تحقيق فريق كرة القدم للبطولة، متطلّعًا لمواصلة هذا الإنجاز والصعود لمصافّ أندية الدرجة الثانية في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

واستعرض السهو لأمير المنطقة مشوار الفريق في البطولة، ووقوف ودعم رجل الأعمال والعضو الذهبي بالنادي سلطان بن ذياب العرسان، ومحبي النادي مع أنشطة ومسيرة نادي القلعة.

وفي نهاية اللقاء قدم السهو كأس البطولة لأمير المنطقة؛ تقديرًا لدعمه وجهوده وتشجيعه المستمر للرياضة والرياضيين.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
06:30 PM

أمير منطقة الجوف يستقبل لاعبي فريق القلعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، ورئيس مجلس إدارة نادي القلعة الرياضي بالمنطقة أحمد بن عبدالله السهو، وأعضاء مجلس الإدارة، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية والطاقم الفني ولاعبي فريق كرة القدم، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لبطولة دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وتأهله لتصفيات الصعود للدرجة الثانية.

وفي بداية اللقاء بارك أمير المنطقة للنادي تحقيق فريق كرة القدم للبطولة، متطلّعًا لمواصلة هذا الإنجاز والصعود لمصافّ أندية الدرجة الثانية في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

واستعرض السهو لأمير المنطقة مشوار الفريق في البطولة، ووقوف ودعم رجل الأعمال والعضو الذهبي بالنادي سلطان بن ذياب العرسان، ومحبي النادي مع أنشطة ومسيرة نادي القلعة.

وفي نهاية اللقاء قدم السهو كأس البطولة لأمير المنطقة؛ تقديرًا لدعمه وجهوده وتشجيعه المستمر للرياضة والرياضيين.

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