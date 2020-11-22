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"تكهنات وحجج بلا أساس".. قاضٍ يرفض طعن ترامب على "أصوات بنسلفانيا"

الحكم مثّل أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر

رفض قاضٍ اتحادي، أمس السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثّل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووفق رويترز، وصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تكهنات وحجج بلا أساس".. قاضٍ يرفض طعن ترامب على "أصوات بنسلفانيا"
سبق

رفض قاضٍ اتحادي، أمس السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثّل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووفق رويترز، وصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
10:40 AM

"تكهنات وحجج بلا أساس".. قاضٍ يرفض طعن ترامب على "أصوات بنسلفانيا"

الحكم مثّل أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,504

رفض قاضٍ اتحادي، أمس السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثّل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووفق رويترز، وصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

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