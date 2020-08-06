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"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

دعا إلى عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة تشمل: (محافظة الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة تشمل: (محافظة الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:34 AM

"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات

دعا إلى عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة تشمل: (محافظة الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.

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