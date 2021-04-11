رئيس نادي بيشة: نملك لاعبين متميزين لديهم إحساس عال بالمسؤولية

قال: دليل ذلك وصافة المجموعة الأولى لدوري أندية الدرجة الثانية

جاء صعود نادي بيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، كحدث تاريخي للنادي الجنوبي.

وكان قد حقق النادي إنجازًا مميزًا بصعوده من الدرجة الثالثة إلى الثانية خلال موسم واحد؛ حيث تنتظره مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع مع نادي الخلود في الدوري، الخميس المقبل.

وقال رئيس نادي بيشة عبد العزيز آل جديع: إن فريقه يملك لاعبين متميزين ولديهم إحساس عال بالمسؤولية، ودليل ذلك وصافة المجموعة الأولى لدوري أندية الدرجة الثانية.

وقال: تم التعاقد مع نجوم من فرق أخرى للتغلب على عناصر الضعف، وكما ترون تغير الحال وأصبح بيشة في وضع أفضل ونحن عازمون على تحقيق النتائج الإيجابية في دوري الأمير محمد بن سلمان دوري الأولى.

وقدم "الجديع" شكره لأمير منطقة عسير ومحافظ بيشة على دعمهما ومساندة النادي، ولنجوم الفريق والجهاز الفني والإداري، داعيًا جمهور ومحبي بيشة للعودة لأنه حان الوقت للالتفاف حول الفريق ودعمه في المرحلة المقبلة.

وقال نائب الرئيس علي المطوع: "توفقنا برئيس للنادي دفع الغالي والرخيص للنهوض بالنادي والمحافظة، اللهم لك الحمد".

فيما سرد مدير المركز الإعلامي علي الشهراني، تاريخ النادي الستيني الذي تأسس في عام 1960م، وفي موسم حقق المستحيل من الثالثة إلى تصدر الثانية ثم التأهل إلى المصاف الأولى.

وأضاف: فريقنا يعتبر الأول أكثر فوزًا والأقل خسارة بثلاث خسائر؛ حيث استقبل 19 هدفًا، وسجل 41 هدفًا في المجموعة الأقوى (الأولى).

وقال المدير التنفيذي عبد العزيز الزهراني: نبارك لنا ولأمير عسير ومحافظ وأهالي بيشة هذا الإنجاز التاريخي، الذي جاء، بعد توفيق الله، بعد التوقيع مع مدرب كبير وعدد من اللاعبين الممارسين في هذه البطولات.

وأضاف المدير المالي المهندس نايف آل حبيان: نبارك للجميع وسنلعب بكل ما نملك من قوة لإثبات حضورنا، ونحن ندرك صعوبة دوري الأمير محمد بن سلمان، وخصوصًا أننا سنواجه فرقًا كبيرة وقوية وتملك عناصر على مستوى عال من الإمكانات والخبرة.