أمانة الرياض: تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تُقارب الـ3 ملايين متر مربع
قالت: رفعًا لكفاءة الطرق في العاصمة.. خلال الربع الثاني من العام
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: رفعًا لكفاءة #الطرق في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفّذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضافت الأمانة: تمت صيانة 430 لوحة إرشادية وإصلاح 160707م2 من الهبوطات، ودهان 38137 م2 أرضية.
أمانة الرياض
الرياض
أمانة الرياض: تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تُقارب الـ3 ملايين متر مربع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-20
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: رفعًا لكفاءة #الطرق في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفّذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضافت الأمانة: تمت صيانة 430 لوحة إرشادية وإصلاح 160707م2 من الهبوطات، ودهان 38137 م2 أرضية.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:52 AM
أمانة الرياض: تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تُقارب الـ3 ملايين متر مربع
قالت: رفعًا لكفاءة الطرق في العاصمة.. خلال الربع الثاني من العام
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: رفعًا لكفاءة #الطرق في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفّذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضافت الأمانة: تمت صيانة 430 لوحة إرشادية وإصلاح 160707م2 من الهبوطات، ودهان 38137 م2 أرضية.