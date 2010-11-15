النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل مواجهة أبها "دوريًا".. الأهلي يخسر من الكويت "وديًا"

خرج فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مباراته التجريبية أمام الكويت الكويتي خاسرًا بنتيجة (0-2) في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.


انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما جاءت أهداف الكويت في الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقائق (77،88) .

ويأتي الأهلي في المركز السابع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين، ويحل ضيفًا على أبها لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قبل مواجهة أبها "دوريًا".. الأهلي يخسر من الكويت "وديًا"
سبق

خرج فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مباراته التجريبية أمام الكويت الكويتي خاسرًا بنتيجة (0-2) في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.


انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما جاءت أهداف الكويت في الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقائق (77،88) .

ويأتي الأهلي في المركز السابع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين، ويحل ضيفًا على أبها لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
10:08 PM

قبل مواجهة أبها "دوريًا".. الأهلي يخسر من الكويت "وديًا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
2,083

خرج فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مباراته التجريبية أمام الكويت الكويتي خاسرًا بنتيجة (0-2) في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.


انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما جاءت أهداف الكويت في الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقائق (77،88) .

ويأتي الأهلي في المركز السابع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين، ويحل ضيفًا على أبها لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,146
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,160
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,215

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة