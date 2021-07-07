النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسام" يطهّر قرية بالمخا اليمنية من الألغام.. ويعيد البسمة والأمان لسكانها

قام بنزع 11 لغماً بمحيط المنازل وتمكن من تطهير الأراضي الزراعية

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأربعاء، تطهير قرية السيلة السوداء التابعة لمديرية المخا الساحلية، غربي البلاد، من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال المهندس عثمان الجهوري، قائد "الفريق 20 مسام"، إن هذا الفريق طهّر قرية السيلة السوداء من الألغام، حيث قام مؤخراً بنزع 11 لغماً مضاداً للأفراد من محيط المنازل، وتمكن من تطهير الأراضي الزراعية، لتعود الحياة إلى القرية.

وأضاف الجهوري، في بيان نشره المكتب الإعلامي لـ"مسام"، إن الفريق الهندسي انتزع 5 ألغام كانت بمحيط بئر المياه الوحيد بالقرية، ليتمكن المواطنون من الانتفاع منه مجدداً دون خوف من حدوث انفجار بهم.

وذكر البرنامج أن تطهير القرية بشكل كامل من الألغام "زرع البسمة في وجوه سكانها" لا سيما المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم، حيث تعد الزراعة مصدر دخلهم الأساسي.

وأضاف: "فرحة أطفال القرية أيضاً كانت مختلفة حيث كانوا يركضون في أنحاء القرية ابتهاجاً بتأمينها من الألغام، وكانت أيضاً فرحة المزارعين بعودتهم إلى مزارعهم وإعادة زراعتها كبيرة جداً، فالزراعة تعد مصدر دخلهم الأساسي الذي يقتاتون منه".

وكانت قرية السيلة السوداء قد عانت من الألغام أشد المعاناة، حيث تسببت في مقتل وإصابة العشرات من أبناء القرية، ونفقت أيضاً العشرات من مواشيهم، بسبب الألغام المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدروع التي زرعتها ميليشيا الحوثي.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مسام" يطهّر قرية بالمخا اليمنية من الألغام.. ويعيد البسمة والأمان لسكانها
سبق

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأربعاء، تطهير قرية السيلة السوداء التابعة لمديرية المخا الساحلية، غربي البلاد، من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال المهندس عثمان الجهوري، قائد "الفريق 20 مسام"، إن هذا الفريق طهّر قرية السيلة السوداء من الألغام، حيث قام مؤخراً بنزع 11 لغماً مضاداً للأفراد من محيط المنازل، وتمكن من تطهير الأراضي الزراعية، لتعود الحياة إلى القرية.

وأضاف الجهوري، في بيان نشره المكتب الإعلامي لـ"مسام"، إن الفريق الهندسي انتزع 5 ألغام كانت بمحيط بئر المياه الوحيد بالقرية، ليتمكن المواطنون من الانتفاع منه مجدداً دون خوف من حدوث انفجار بهم.

وذكر البرنامج أن تطهير القرية بشكل كامل من الألغام "زرع البسمة في وجوه سكانها" لا سيما المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم، حيث تعد الزراعة مصدر دخلهم الأساسي.

وأضاف: "فرحة أطفال القرية أيضاً كانت مختلفة حيث كانوا يركضون في أنحاء القرية ابتهاجاً بتأمينها من الألغام، وكانت أيضاً فرحة المزارعين بعودتهم إلى مزارعهم وإعادة زراعتها كبيرة جداً، فالزراعة تعد مصدر دخلهم الأساسي الذي يقتاتون منه".

وكانت قرية السيلة السوداء قد عانت من الألغام أشد المعاناة، حيث تسببت في مقتل وإصابة العشرات من أبناء القرية، ونفقت أيضاً العشرات من مواشيهم، بسبب الألغام المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدروع التي زرعتها ميليشيا الحوثي.


07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:26 PM

"مسام" يطهّر قرية بالمخا اليمنية من الألغام.. ويعيد البسمة والأمان لسكانها

قام بنزع 11 لغماً بمحيط المنازل وتمكن من تطهير الأراضي الزراعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
413

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأربعاء، تطهير قرية السيلة السوداء التابعة لمديرية المخا الساحلية، غربي البلاد، من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال المهندس عثمان الجهوري، قائد "الفريق 20 مسام"، إن هذا الفريق طهّر قرية السيلة السوداء من الألغام، حيث قام مؤخراً بنزع 11 لغماً مضاداً للأفراد من محيط المنازل، وتمكن من تطهير الأراضي الزراعية، لتعود الحياة إلى القرية.

وأضاف الجهوري، في بيان نشره المكتب الإعلامي لـ"مسام"، إن الفريق الهندسي انتزع 5 ألغام كانت بمحيط بئر المياه الوحيد بالقرية، ليتمكن المواطنون من الانتفاع منه مجدداً دون خوف من حدوث انفجار بهم.

وذكر البرنامج أن تطهير القرية بشكل كامل من الألغام "زرع البسمة في وجوه سكانها" لا سيما المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم، حيث تعد الزراعة مصدر دخلهم الأساسي.

وأضاف: "فرحة أطفال القرية أيضاً كانت مختلفة حيث كانوا يركضون في أنحاء القرية ابتهاجاً بتأمينها من الألغام، وكانت أيضاً فرحة المزارعين بعودتهم إلى مزارعهم وإعادة زراعتها كبيرة جداً، فالزراعة تعد مصدر دخلهم الأساسي الذي يقتاتون منه".

وكانت قرية السيلة السوداء قد عانت من الألغام أشد المعاناة، حيث تسببت في مقتل وإصابة العشرات من أبناء القرية، ونفقت أيضاً العشرات من مواشيهم، بسبب الألغام المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدروع التي زرعتها ميليشيا الحوثي.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,984
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,707

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة