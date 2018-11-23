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أطراف ومحامون وممثلون.. 578 ألف مستفيد من الحضور رقميًّا في "معين"

خدمة لا تحتاج مراجعة المحاكم وتُوفر وقت وجهد الحصول على الاعتمادات

بلغ عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة "معين" الرقمية، 578 ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة؛ للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًّا كأطراف دعوى أو محامين أو ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة في جميع المحاكم التابعة لديوان المظالم.

وتتيح خدمة إثبات الحضور في منصة معين الرقمية لأطراف الدعاوى وموكليهم، الحصول على ما يثبت حضورهم للجلسات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم، ودون إهدار الوقت والجهد في تكرار الحضور وانتظار الحصول على اعتمادات إثبات حضور الجلسة؛ حيث يتم التأكد من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات التي يتم رفعها قبل بداية الجلسة.

وتتم خدمة إثبات الحضور إلكترونيًّا من خلال الدخول على الخدمات القضائية في منصة "معين" الرقمية، والتحقق من هوية المستخدم، واختيار خدمة إثبات الحضور، وإدخال بيانات الدعوى، وطباعة إثبات الحضور من خلالها، كما تُمَكن الخدمةُ المستفيدين من التأكد من حضور موكليهم بالدخول على خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات.

ويوفر ديوان المظالم هذه الخدمة إلكترونيًّا في جملة من الخدمات القضائية؛ بهدف التخفيف على المستفيدين مما يقدمه من خدمات رقمية في التقاضي، وفي سبيل سعيه الدائم لتسريع أمد التقاضي وتجاوز كل ما يحد من إنجاز التعاملات وتأخر الجلسات من معوقات تقنية وبشرية.

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أطراف ومحامون وممثلون.. 578 ألف مستفيد من الحضور رقميًّا في "معين"
سبق

بلغ عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة "معين" الرقمية، 578 ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة؛ للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًّا كأطراف دعوى أو محامين أو ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة في جميع المحاكم التابعة لديوان المظالم.

وتتيح خدمة إثبات الحضور في منصة معين الرقمية لأطراف الدعاوى وموكليهم، الحصول على ما يثبت حضورهم للجلسات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم، ودون إهدار الوقت والجهد في تكرار الحضور وانتظار الحصول على اعتمادات إثبات حضور الجلسة؛ حيث يتم التأكد من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات التي يتم رفعها قبل بداية الجلسة.

وتتم خدمة إثبات الحضور إلكترونيًّا من خلال الدخول على الخدمات القضائية في منصة "معين" الرقمية، والتحقق من هوية المستخدم، واختيار خدمة إثبات الحضور، وإدخال بيانات الدعوى، وطباعة إثبات الحضور من خلالها، كما تُمَكن الخدمةُ المستفيدين من التأكد من حضور موكليهم بالدخول على خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات.

ويوفر ديوان المظالم هذه الخدمة إلكترونيًّا في جملة من الخدمات القضائية؛ بهدف التخفيف على المستفيدين مما يقدمه من خدمات رقمية في التقاضي، وفي سبيل سعيه الدائم لتسريع أمد التقاضي وتجاوز كل ما يحد من إنجاز التعاملات وتأخر الجلسات من معوقات تقنية وبشرية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
12:33 PM

أطراف ومحامون وممثلون.. 578 ألف مستفيد من الحضور رقميًّا في "معين"

خدمة لا تحتاج مراجعة المحاكم وتُوفر وقت وجهد الحصول على الاعتمادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد زوار خدمة إثبات الحضور في منصة "معين" الرقمية، 578 ألف زائر من المستفيدين من خدمات المنصة؛ للحصول على ما يثبت حضورهم رقميًّا كأطراف دعوى أو محامين أو ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة في جميع المحاكم التابعة لديوان المظالم.

وتتيح خدمة إثبات الحضور في منصة معين الرقمية لأطراف الدعاوى وموكليهم، الحصول على ما يثبت حضورهم للجلسات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم، ودون إهدار الوقت والجهد في تكرار الحضور وانتظار الحصول على اعتمادات إثبات حضور الجلسة؛ حيث يتم التأكد من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات التي يتم رفعها قبل بداية الجلسة.

وتتم خدمة إثبات الحضور إلكترونيًّا من خلال الدخول على الخدمات القضائية في منصة "معين" الرقمية، والتحقق من هوية المستخدم، واختيار خدمة إثبات الحضور، وإدخال بيانات الدعوى، وطباعة إثبات الحضور من خلالها، كما تُمَكن الخدمةُ المستفيدين من التأكد من حضور موكليهم بالدخول على خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات.

ويوفر ديوان المظالم هذه الخدمة إلكترونيًّا في جملة من الخدمات القضائية؛ بهدف التخفيف على المستفيدين مما يقدمه من خدمات رقمية في التقاضي، وفي سبيل سعيه الدائم لتسريع أمد التقاضي وتجاوز كل ما يحد من إنجاز التعاملات وتأخر الجلسات من معوقات تقنية وبشرية.

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