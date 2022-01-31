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سفير المملكة ببلجيكا يبحث مسودة خطة السعودية لرئاسة مجموعة المانحين بالأمم المتحدة

التقى رئيس الفريق السعودي واطلع على عرض موجز للمعلومات حول الرئاسات السابقة

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والوفد المرافق له.

وتفصيلاً، نوقش خلال اللقاء مسودة خطة السعودية لرئاسة مجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.

وقدم الدكتور الغامدي عرضًا موجزًا لما قام به فريق الرئاسة من جمع للمعلومات وتحليلها للرئاسات السابقة، ودراسة وتحليل الخطة الاستراتيجية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأعرب السفير الجندان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدًا بالدور الإنساني والإنمائي الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة وجهود القائمين عليه، خاصة أن المركز يحظى بمتابعة مباشرة من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، واستطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يحتل مكانًا مرموقًا في خارطة العمل الإنساني العالمي.

ببلجيكا المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة’مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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سفير المملكة ببلجيكا يبحث مسودة خطة السعودية لرئاسة مجموعة المانحين بالأمم المتحدة
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والوفد المرافق له.

وتفصيلاً، نوقش خلال اللقاء مسودة خطة السعودية لرئاسة مجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.

وقدم الدكتور الغامدي عرضًا موجزًا لما قام به فريق الرئاسة من جمع للمعلومات وتحليلها للرئاسات السابقة، ودراسة وتحليل الخطة الاستراتيجية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأعرب السفير الجندان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدًا بالدور الإنساني والإنمائي الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة وجهود القائمين عليه، خاصة أن المركز يحظى بمتابعة مباشرة من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، واستطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يحتل مكانًا مرموقًا في خارطة العمل الإنساني العالمي.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:28 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:14 AM

سفير المملكة ببلجيكا يبحث مسودة خطة السعودية لرئاسة مجموعة المانحين بالأمم المتحدة

التقى رئيس الفريق السعودي واطلع على عرض موجز للمعلومات حول الرئاسات السابقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والوفد المرافق له.

وتفصيلاً، نوقش خلال اللقاء مسودة خطة السعودية لرئاسة مجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.

وقدم الدكتور الغامدي عرضًا موجزًا لما قام به فريق الرئاسة من جمع للمعلومات وتحليلها للرئاسات السابقة، ودراسة وتحليل الخطة الاستراتيجية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأعرب السفير الجندان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدًا بالدور الإنساني والإنمائي الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة وجهود القائمين عليه، خاصة أن المركز يحظى بمتابعة مباشرة من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، واستطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يحتل مكانًا مرموقًا في خارطة العمل الإنساني العالمي.

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