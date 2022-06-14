أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.
حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءً
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
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حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-14
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:04 PM
حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءً
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.
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