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حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءً

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:04 PM

حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءً

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,010

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

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