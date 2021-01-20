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"إغاثي الملك" يواصل توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً بالأردن

المركز وزع 3.200 حقيبة مدرسية في أبين ويواصل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في الأردن، حيث جرى أمس توزيع 1.868 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3.736 بطانية، استفاد منها 2.068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

يأتي هذا فيما وزع المركز أمس، 3.200 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفاً في مناطق خنفر وشقرة بمحافظة أبين، استفاد منها 3.200 طالب، ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

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"إغاثي الملك" يواصل توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً بالأردن
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في الأردن، حيث جرى أمس توزيع 1.868 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3.736 بطانية، استفاد منها 2.068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

يأتي هذا فيما وزع المركز أمس، 3.200 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفاً في مناطق خنفر وشقرة بمحافظة أبين، استفاد منها 3.200 طالب، ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
04:56 PM

"إغاثي الملك" يواصل توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً بالأردن

المركز وزع 3.200 حقيبة مدرسية في أبين ويواصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في الأردن، حيث جرى أمس توزيع 1.868 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3.736 بطانية، استفاد منها 2.068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

يأتي هذا فيما وزع المركز أمس، 3.200 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفاً في مناطق خنفر وشقرة بمحافظة أبين، استفاد منها 3.200 طالب، ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

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