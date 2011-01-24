النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

يشمل تجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومنتزهات الجبيل

تجاوزت طالبة جامعية تحديات التفوق في دراستها والنجاح بتأسيس مشروعها الخاص لتجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومتنزهات مدينة ‫الجبيل‬ الصناعية شرق ‫المملكة.

وقالت الطالبة الجامعية "آلاء السبيعي" لقناة العربية: كان المشروع يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي؛ كوني طالبةً في الجامعة؛ وذلك لصعوبة التوفيق بين المحافظة على معدلي الأكاديمي والبدء في مشروعي.

وأضافت: "بدأت فكرة المشروع معي منذ وقت طويل لكنني كنت أنتظر الوقت المناسب لإطلاقه بموادّ وخامات عالية الجودة؛ حتى يكون المستأجر في أتمّ الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن المشروع ما يزال في بداياته، واصفة دعم الناس وتفاعلهم مع فكرته بالجيدة، لافتة إلى أن الحجوزات في الوقت الحالي مرضية إلى حدٍّ ما بالنسبة لها، معربة عن تفاؤلها بأن يتزايد الإقبال مع الدعم من كافة الجهات التي لا نستغني عنها والتي ستساهم في تطور المشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص
سبق

تجاوزت طالبة جامعية تحديات التفوق في دراستها والنجاح بتأسيس مشروعها الخاص لتجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومتنزهات مدينة ‫الجبيل‬ الصناعية شرق ‫المملكة.

وقالت الطالبة الجامعية "آلاء السبيعي" لقناة العربية: كان المشروع يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي؛ كوني طالبةً في الجامعة؛ وذلك لصعوبة التوفيق بين المحافظة على معدلي الأكاديمي والبدء في مشروعي.

وأضافت: "بدأت فكرة المشروع معي منذ وقت طويل لكنني كنت أنتظر الوقت المناسب لإطلاقه بموادّ وخامات عالية الجودة؛ حتى يكون المستأجر في أتمّ الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن المشروع ما يزال في بداياته، واصفة دعم الناس وتفاعلهم مع فكرته بالجيدة، لافتة إلى أن الحجوزات في الوقت الحالي مرضية إلى حدٍّ ما بالنسبة لها، معربة عن تفاؤلها بأن يتزايد الإقبال مع الدعم من كافة الجهات التي لا نستغني عنها والتي ستساهم في تطور المشروع.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:56 PM

بالفيديو.. طالبة جامعية تتجاوز تحديات تفوق الدراسة بتأسيس مشروعها الخاص

يشمل تجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومنتزهات الجبيل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
326

تجاوزت طالبة جامعية تحديات التفوق في دراستها والنجاح بتأسيس مشروعها الخاص لتجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومتنزهات مدينة ‫الجبيل‬ الصناعية شرق ‫المملكة.

وقالت الطالبة الجامعية "آلاء السبيعي" لقناة العربية: كان المشروع يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي؛ كوني طالبةً في الجامعة؛ وذلك لصعوبة التوفيق بين المحافظة على معدلي الأكاديمي والبدء في مشروعي.

وأضافت: "بدأت فكرة المشروع معي منذ وقت طويل لكنني كنت أنتظر الوقت المناسب لإطلاقه بموادّ وخامات عالية الجودة؛ حتى يكون المستأجر في أتمّ الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن المشروع ما يزال في بداياته، واصفة دعم الناس وتفاعلهم مع فكرته بالجيدة، لافتة إلى أن الحجوزات في الوقت الحالي مرضية إلى حدٍّ ما بالنسبة لها، معربة عن تفاؤلها بأن يتزايد الإقبال مع الدعم من كافة الجهات التي لا نستغني عنها والتي ستساهم في تطور المشروع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,010
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة