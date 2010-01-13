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ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في مناطق عدة

الأمن العام يدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة والحياة الفطرية

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والقصيم والجوف، (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (7) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في مناطق عدة
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والقصيم والجوف، (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (7) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
03:33 PM

ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في مناطق عدة

الأمن العام يدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة والحياة الفطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والقصيم والجوف، (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (7) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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