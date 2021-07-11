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برعاية أمير الباحة وحضور "الشهري".. تدشين البرامج الصحية لـ"تعاطف الخيرية"

تهدف إلى تقديم الرعاية عالية الجودة وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية

برعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، دشَّن عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وكيل إمارة منطقة الباحة، البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بغابة رغدان، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية شايق بن محمد الشايق، وممثل وقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة محمد عبدالله الغامدي.

وتهدف هذه البرامج إلى تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية، ورفع معدل الوعي الصحي لدى المجتمع، وذلك من خلال تقديم البرامج التوعوية النوعية، بمشاركة نخبة من المتطوعين من الأطباء والفنيين الصحيين وطلاب الكليات الصحية، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد علي أبوملحة الخدمات التي تقدمها الجمعية، وخطة السير لعيادة الإبصار، وما تحويه من أجهزة طبية، تسهم في خدمة المجتمع، وتحقق أهداف الجمعية في الخدمات الصحية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية، الدكتور علي بن سعيد دماس، شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجمعية، على دعمه المستمر والمتواصل لبرامج وخدمات الجمعية، ومتابعته البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار. كما قدم شكره لوقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- لدعمه العيادة الطبية المتنقلة ووحدة الإبصار بأحدث الأجهزة لتشخيص العيون.

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برعاية أمير الباحة وحضور "الشهري".. تدشين البرامج الصحية لـ"تعاطف الخيرية"
سبق

برعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، دشَّن عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وكيل إمارة منطقة الباحة، البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بغابة رغدان، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية شايق بن محمد الشايق، وممثل وقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة محمد عبدالله الغامدي.

وتهدف هذه البرامج إلى تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية، ورفع معدل الوعي الصحي لدى المجتمع، وذلك من خلال تقديم البرامج التوعوية النوعية، بمشاركة نخبة من المتطوعين من الأطباء والفنيين الصحيين وطلاب الكليات الصحية، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد علي أبوملحة الخدمات التي تقدمها الجمعية، وخطة السير لعيادة الإبصار، وما تحويه من أجهزة طبية، تسهم في خدمة المجتمع، وتحقق أهداف الجمعية في الخدمات الصحية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية، الدكتور علي بن سعيد دماس، شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجمعية، على دعمه المستمر والمتواصل لبرامج وخدمات الجمعية، ومتابعته البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار. كما قدم شكره لوقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- لدعمه العيادة الطبية المتنقلة ووحدة الإبصار بأحدث الأجهزة لتشخيص العيون.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:21 AM

برعاية أمير الباحة وحضور "الشهري".. تدشين البرامج الصحية لـ"تعاطف الخيرية"

تهدف إلى تقديم الرعاية عالية الجودة وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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برعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، دشَّن عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وكيل إمارة منطقة الباحة، البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بغابة رغدان، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية شايق بن محمد الشايق، وممثل وقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة محمد عبدالله الغامدي.

وتهدف هذه البرامج إلى تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية، ورفع معدل الوعي الصحي لدى المجتمع، وذلك من خلال تقديم البرامج التوعوية النوعية، بمشاركة نخبة من المتطوعين من الأطباء والفنيين الصحيين وطلاب الكليات الصحية، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد علي أبوملحة الخدمات التي تقدمها الجمعية، وخطة السير لعيادة الإبصار، وما تحويه من أجهزة طبية، تسهم في خدمة المجتمع، وتحقق أهداف الجمعية في الخدمات الصحية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية، الدكتور علي بن سعيد دماس، شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجمعية، على دعمه المستمر والمتواصل لبرامج وخدمات الجمعية، ومتابعته البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار. كما قدم شكره لوقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- لدعمه العيادة الطبية المتنقلة ووحدة الإبصار بأحدث الأجهزة لتشخيص العيون.

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