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كاراتيه الأخضر يحتفل باليوم الوطني في معسكره.. والرئيس يشارك الحكام في التصفيات

احتفل أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبون بالمنتخب السعودي الأول للكاراتيه باليوم الوطني السعودي الـ91 تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مناطق ومدن السعودية هذه الأيام بمناسبة اليوم الوطني الذي يحمل شعار "هي لنا دار"، وذلك خلال معسكرهم المقام حاليًا بمدينة الرياض في إطار استعدادات وتحضيرات المنتخب لبطولة العالم للكاراتيه، التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وتقدَّم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، الدكتور مشرف الشهري، المحتفلين من خلال وجوده في المعسكر، وإدارته تحكيميًّا لبعض مباريات التصفيات الأولية التي أجراها الجهاز الفني بين اللاعبين في جميع الأوزان بوجود نخبة من الحكام الدوليين.

وكان الدكتور مشرف الشهري قد عقد سلسلة من الاجتماعات في المعسكر مع أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وقف من خلالها على التحضيرات كافة لبطولة العالم، وطالب اللاعبين خلال اجتماعه بهم بالاستعداد بشكل مميز لهذه البطولة المهمة، وتشريف الوطن في المحفل العالمي، والعمل على تحقيق أفضل النتائج -بإذن الله-.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كاراتيه الأخضر يحتفل باليوم الوطني في معسكره.. والرئيس يشارك الحكام في التصفيات
سبق

احتفل أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبون بالمنتخب السعودي الأول للكاراتيه باليوم الوطني السعودي الـ91 تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مناطق ومدن السعودية هذه الأيام بمناسبة اليوم الوطني الذي يحمل شعار "هي لنا دار"، وذلك خلال معسكرهم المقام حاليًا بمدينة الرياض في إطار استعدادات وتحضيرات المنتخب لبطولة العالم للكاراتيه، التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وتقدَّم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، الدكتور مشرف الشهري، المحتفلين من خلال وجوده في المعسكر، وإدارته تحكيميًّا لبعض مباريات التصفيات الأولية التي أجراها الجهاز الفني بين اللاعبين في جميع الأوزان بوجود نخبة من الحكام الدوليين.

وكان الدكتور مشرف الشهري قد عقد سلسلة من الاجتماعات في المعسكر مع أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وقف من خلالها على التحضيرات كافة لبطولة العالم، وطالب اللاعبين خلال اجتماعه بهم بالاستعداد بشكل مميز لهذه البطولة المهمة، وتشريف الوطن في المحفل العالمي، والعمل على تحقيق أفضل النتائج -بإذن الله-.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
09:17 PM

كاراتيه الأخضر يحتفل باليوم الوطني في معسكره.. والرئيس يشارك الحكام في التصفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبون بالمنتخب السعودي الأول للكاراتيه باليوم الوطني السعودي الـ91 تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مناطق ومدن السعودية هذه الأيام بمناسبة اليوم الوطني الذي يحمل شعار "هي لنا دار"، وذلك خلال معسكرهم المقام حاليًا بمدينة الرياض في إطار استعدادات وتحضيرات المنتخب لبطولة العالم للكاراتيه، التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وتقدَّم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، الدكتور مشرف الشهري، المحتفلين من خلال وجوده في المعسكر، وإدارته تحكيميًّا لبعض مباريات التصفيات الأولية التي أجراها الجهاز الفني بين اللاعبين في جميع الأوزان بوجود نخبة من الحكام الدوليين.

وكان الدكتور مشرف الشهري قد عقد سلسلة من الاجتماعات في المعسكر مع أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وقف من خلالها على التحضيرات كافة لبطولة العالم، وطالب اللاعبين خلال اجتماعه بهم بالاستعداد بشكل مميز لهذه البطولة المهمة، وتشريف الوطن في المحفل العالمي، والعمل على تحقيق أفضل النتائج -بإذن الله-.

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