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"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلى حصيلة يومية.. "كورونا" يودي بحياة 23 فلسطينياً في غزة خلال يوم

ارتفاع معدل الإصابات بنسبة 5%

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الحصيلة الجديدة ترفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة.

وبينت الوزارة أن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنسبة 5 في المائة تقريباً عن النسب اليومية، التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين.

وشهد قطاع غزة مؤخراً ارتفاعاً مطرداً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مائتي إصابة.

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أعلى حصيلة يومية.. "كورونا" يودي بحياة 23 فلسطينياً في غزة خلال يوم
سبق

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الحصيلة الجديدة ترفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة.

وبينت الوزارة أن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنسبة 5 في المائة تقريباً عن النسب اليومية، التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين.

وشهد قطاع غزة مؤخراً ارتفاعاً مطرداً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مائتي إصابة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:24 PM

أعلى حصيلة يومية.. "كورونا" يودي بحياة 23 فلسطينياً في غزة خلال يوم

ارتفاع معدل الإصابات بنسبة 5%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الحصيلة الجديدة ترفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة.

وبينت الوزارة أن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنسبة 5 في المائة تقريباً عن النسب اليومية، التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين.

وشهد قطاع غزة مؤخراً ارتفاعاً مطرداً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مائتي إصابة.

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