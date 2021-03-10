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السعودية وفرنسا تنفذان التمرين البحري "القرش الأبيض -21 "

في إطار تبادل الخبرات بين القوتين البحريتين وتطوير قدراتهما

تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".

وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.

القوات البحرية الملكية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية وفرنسا تنفذان التمرين البحري "القرش الأبيض -21 "
سبق

تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".

وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:41 PM

السعودية وفرنسا تنفذان التمرين البحري "القرش الأبيض -21 "

في إطار تبادل الخبرات بين القوتين البحريتين وتطوير قدراتهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".

وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.

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