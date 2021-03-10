السعودية وفرنسا تنفذان التمرين البحري "القرش الأبيض -21 "

تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".
وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.
تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".
وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.
القوات البحرية الملكية السعودية
تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".
وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.
تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".
وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.