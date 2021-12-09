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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الرايس وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الرايس وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
08:25 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الرايس وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,371
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,626
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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