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قبل أن تشتري سيارة مستعملة.. 8 أمور انتبه لها

جولة القيادة مهمة للتأكّد من أداء المحرّك وأنظمة الفرامل

يسعى عديد من الناس لشراء السيارات المستعملة بهدف توفير الأموال أحياناً أو لعدم قدرتهم على شراء سيارة جديدة، لكن هذه العملية قد تكون غير مجدية في حال عدم مراعاة بعض القواعد.

ولضمان الحصول على الغاية المرجوة عند شراء سيارة مستعملة ينصح ميخائيل كولودوتشكين؛ الخبير في موقع "ZR" الروسي، بالانتباه إلى نقاط عدة: أولاها، أن يحدّد المشتري الميزانية التي سيخصّصها لشراء السيارة، وأن يتأكّد من أن سعر السيارة المعروضة عليه يتناسب مع متوسط أسعار الخيارات المشابهة في السوق، ولذلك يجب عليه مقارنة العروض المطروحة في المواقع الشهيرة لبيع السيارات.

والأمر المهم الآخر الذي يجب على المشتري الانتباه إليه عند شراء سيارة مستعملة، هو التحقق من الحالة القانونية لها، والتأكّد من سجلات ملكيتها، ومطابقة رقم "VIN" الموجود على المركبة مع الأرقام الموجودة في الوثائق المتعلقة فيها.

والنصيحة الثالثة فعند شراء سيارة مستعملة يجب على المشتري أيضًا أن يعاينها ويعاين أجزاءها بشكلٍ دقيق كي يتحقّق من سلامة هيكلها بشكل عام، وأن يتنبه إلى أماكن اتصال أجزاء الهيكل الخارجي ببعضها، وإلى لون وحالة طلاء الهيكل، وتواريخ إنتاج المصابيح الأمامية والزجاج وعديد من العناصر القابلة للاستبدال، كما يجب التحقّق من حالة مفاصل الأبواب وعناصر العزل المطاطية بين أجزاءٍ الهيكل.

وفي أثناء فحص السيارة يجب معاينة المحرّك وأجزائه الأساسية، والتحقّق من حالة السوائل والزيوت في بعض أقسام المركبة.

كما يجب على المشتري التحقّق من عمل الأنظمة الكهربائية في السيارة وعمل المصابيح وأنظمة التكييف والتدفئة وعمل المسّاحات وروافع زجاج الأبواب.

ومن المهم قبل شراء أي سيارة مستعملة أن تتم معاينتها عبر أنظمة الكمبيوتر الخاصّة، للتحقّق من الحالة التقنية لأنظمتها والتأكّد أيضاً من المسافة الفعلية التي قطعتها.

ويُفضل أن يقوم المشتري بجولة قيادة للسيارة قبل امتلاكها؛ ليتأكد من أداء المحرّك وأداء أنظمة الفرامل وعلبة السرعة.


ووفق موقع "روسيا اليوم"، فالنقطة المهمة الأخيرة هو الانتباه لعقود الشراء وصيغتها وتفاصيلها قبل التوقيع عليها.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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قبل أن تشتري سيارة مستعملة.. 8 أمور انتبه لها
سبق

يسعى عديد من الناس لشراء السيارات المستعملة بهدف توفير الأموال أحياناً أو لعدم قدرتهم على شراء سيارة جديدة، لكن هذه العملية قد تكون غير مجدية في حال عدم مراعاة بعض القواعد.

ولضمان الحصول على الغاية المرجوة عند شراء سيارة مستعملة ينصح ميخائيل كولودوتشكين؛ الخبير في موقع "ZR" الروسي، بالانتباه إلى نقاط عدة: أولاها، أن يحدّد المشتري الميزانية التي سيخصّصها لشراء السيارة، وأن يتأكّد من أن سعر السيارة المعروضة عليه يتناسب مع متوسط أسعار الخيارات المشابهة في السوق، ولذلك يجب عليه مقارنة العروض المطروحة في المواقع الشهيرة لبيع السيارات.

والأمر المهم الآخر الذي يجب على المشتري الانتباه إليه عند شراء سيارة مستعملة، هو التحقق من الحالة القانونية لها، والتأكّد من سجلات ملكيتها، ومطابقة رقم "VIN" الموجود على المركبة مع الأرقام الموجودة في الوثائق المتعلقة فيها.

والنصيحة الثالثة فعند شراء سيارة مستعملة يجب على المشتري أيضًا أن يعاينها ويعاين أجزاءها بشكلٍ دقيق كي يتحقّق من سلامة هيكلها بشكل عام، وأن يتنبه إلى أماكن اتصال أجزاء الهيكل الخارجي ببعضها، وإلى لون وحالة طلاء الهيكل، وتواريخ إنتاج المصابيح الأمامية والزجاج وعديد من العناصر القابلة للاستبدال، كما يجب التحقّق من حالة مفاصل الأبواب وعناصر العزل المطاطية بين أجزاءٍ الهيكل.

وفي أثناء فحص السيارة يجب معاينة المحرّك وأجزائه الأساسية، والتحقّق من حالة السوائل والزيوت في بعض أقسام المركبة.

كما يجب على المشتري التحقّق من عمل الأنظمة الكهربائية في السيارة وعمل المصابيح وأنظمة التكييف والتدفئة وعمل المسّاحات وروافع زجاج الأبواب.

ومن المهم قبل شراء أي سيارة مستعملة أن تتم معاينتها عبر أنظمة الكمبيوتر الخاصّة، للتحقّق من الحالة التقنية لأنظمتها والتأكّد أيضاً من المسافة الفعلية التي قطعتها.

ويُفضل أن يقوم المشتري بجولة قيادة للسيارة قبل امتلاكها؛ ليتأكد من أداء المحرّك وأداء أنظمة الفرامل وعلبة السرعة.


ووفق موقع "روسيا اليوم"، فالنقطة المهمة الأخيرة هو الانتباه لعقود الشراء وصيغتها وتفاصيلها قبل التوقيع عليها.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
10:50 AM

قبل أن تشتري سيارة مستعملة.. 8 أمور انتبه لها

جولة القيادة مهمة للتأكّد من أداء المحرّك وأنظمة الفرامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى عديد من الناس لشراء السيارات المستعملة بهدف توفير الأموال أحياناً أو لعدم قدرتهم على شراء سيارة جديدة، لكن هذه العملية قد تكون غير مجدية في حال عدم مراعاة بعض القواعد.

ولضمان الحصول على الغاية المرجوة عند شراء سيارة مستعملة ينصح ميخائيل كولودوتشكين؛ الخبير في موقع "ZR" الروسي، بالانتباه إلى نقاط عدة: أولاها، أن يحدّد المشتري الميزانية التي سيخصّصها لشراء السيارة، وأن يتأكّد من أن سعر السيارة المعروضة عليه يتناسب مع متوسط أسعار الخيارات المشابهة في السوق، ولذلك يجب عليه مقارنة العروض المطروحة في المواقع الشهيرة لبيع السيارات.

والأمر المهم الآخر الذي يجب على المشتري الانتباه إليه عند شراء سيارة مستعملة، هو التحقق من الحالة القانونية لها، والتأكّد من سجلات ملكيتها، ومطابقة رقم "VIN" الموجود على المركبة مع الأرقام الموجودة في الوثائق المتعلقة فيها.

والنصيحة الثالثة فعند شراء سيارة مستعملة يجب على المشتري أيضًا أن يعاينها ويعاين أجزاءها بشكلٍ دقيق كي يتحقّق من سلامة هيكلها بشكل عام، وأن يتنبه إلى أماكن اتصال أجزاء الهيكل الخارجي ببعضها، وإلى لون وحالة طلاء الهيكل، وتواريخ إنتاج المصابيح الأمامية والزجاج وعديد من العناصر القابلة للاستبدال، كما يجب التحقّق من حالة مفاصل الأبواب وعناصر العزل المطاطية بين أجزاءٍ الهيكل.

وفي أثناء فحص السيارة يجب معاينة المحرّك وأجزائه الأساسية، والتحقّق من حالة السوائل والزيوت في بعض أقسام المركبة.

كما يجب على المشتري التحقّق من عمل الأنظمة الكهربائية في السيارة وعمل المصابيح وأنظمة التكييف والتدفئة وعمل المسّاحات وروافع زجاج الأبواب.

ومن المهم قبل شراء أي سيارة مستعملة أن تتم معاينتها عبر أنظمة الكمبيوتر الخاصّة، للتحقّق من الحالة التقنية لأنظمتها والتأكّد أيضاً من المسافة الفعلية التي قطعتها.

ويُفضل أن يقوم المشتري بجولة قيادة للسيارة قبل امتلاكها؛ ليتأكد من أداء المحرّك وأداء أنظمة الفرامل وعلبة السرعة.


ووفق موقع "روسيا اليوم"، فالنقطة المهمة الأخيرة هو الانتباه لعقود الشراء وصيغتها وتفاصيلها قبل التوقيع عليها.

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