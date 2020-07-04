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الاتحاد يخصص برنامج إعدادي لـ"الشمراني".. والقرني يجري فحوص طبية

يقيم معسكراً تحضيرياً في منطقة عسير

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته، استعداداً لعودة المنافسات، وسط متابعة إدارية.

حيث خصص الجهاز الفني برنامجاً إعدادياً خاصاً للاعب حمدان الشمراني، بينما سيجري اللاعب فواز القرني فحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن التدريبات يوم غد، قبيل المغادرة إلى المعسكر التحضيري بمنطقة عسير يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اعتمد البرنامج المقدم من الجهازين الفني والإداري لتحضيرات الفريق الأول للمرحلة المقبلة من المنافسات، والذي يتضمن إقامة معسكر تحضيري في منطقة عسير خلال الفترة من 5 - 25 يوليو المقبل.

وقد استقرت إدارة النادي على خوض 4 مباريات ودية، خلال معسكر في عسير، استعداداً لعودة الحياة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة يوم 4 أغسطس المقبل.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يخصص برنامج إعدادي لـ"الشمراني".. والقرني يجري فحوص طبية
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته، استعداداً لعودة المنافسات، وسط متابعة إدارية.

حيث خصص الجهاز الفني برنامجاً إعدادياً خاصاً للاعب حمدان الشمراني، بينما سيجري اللاعب فواز القرني فحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن التدريبات يوم غد، قبيل المغادرة إلى المعسكر التحضيري بمنطقة عسير يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اعتمد البرنامج المقدم من الجهازين الفني والإداري لتحضيرات الفريق الأول للمرحلة المقبلة من المنافسات، والذي يتضمن إقامة معسكر تحضيري في منطقة عسير خلال الفترة من 5 - 25 يوليو المقبل.

وقد استقرت إدارة النادي على خوض 4 مباريات ودية، خلال معسكر في عسير، استعداداً لعودة الحياة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة يوم 4 أغسطس المقبل.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
12:04 AM

الاتحاد يخصص برنامج إعدادي لـ"الشمراني".. والقرني يجري فحوص طبية

يقيم معسكراً تحضيرياً في منطقة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته، استعداداً لعودة المنافسات، وسط متابعة إدارية.

حيث خصص الجهاز الفني برنامجاً إعدادياً خاصاً للاعب حمدان الشمراني، بينما سيجري اللاعب فواز القرني فحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن التدريبات يوم غد، قبيل المغادرة إلى المعسكر التحضيري بمنطقة عسير يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اعتمد البرنامج المقدم من الجهازين الفني والإداري لتحضيرات الفريق الأول للمرحلة المقبلة من المنافسات، والذي يتضمن إقامة معسكر تحضيري في منطقة عسير خلال الفترة من 5 - 25 يوليو المقبل.

وقد استقرت إدارة النادي على خوض 4 مباريات ودية، خلال معسكر في عسير، استعداداً لعودة الحياة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة يوم 4 أغسطس المقبل.

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