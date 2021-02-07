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محافظ العرضيات يعزي ذوي الشهيد البحيري

قدم محافظ ‫العرضيات علي بن يوسف الشريف، واجب العزاء لأسرة ‫الشهيد محمد بن سالم البحيري، بمركز قنونا بمحافظة العرضيات.

جاء ذلك خلال زيارته بعد عصر اليوم لمنزل الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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محافظ العرضيات يعزي ذوي الشهيد البحيري
سبق

قدم محافظ ‫العرضيات علي بن يوسف الشريف، واجب العزاء لأسرة ‫الشهيد محمد بن سالم البحيري، بمركز قنونا بمحافظة العرضيات.

جاء ذلك خلال زيارته بعد عصر اليوم لمنزل الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
06:07 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:08 PM

محافظ العرضيات يعزي ذوي الشهيد البحيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - العرضيات
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292

قدم محافظ ‫العرضيات علي بن يوسف الشريف، واجب العزاء لأسرة ‫الشهيد محمد بن سالم البحيري، بمركز قنونا بمحافظة العرضيات.

جاء ذلك خلال زيارته بعد عصر اليوم لمنزل الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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