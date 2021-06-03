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مجهول يطلق النار على رجال الشرطة ويصيب 3 منهم بأمريكا

تمت الاستعانة بقوات إضافية لمحاصرة الشقة التي يختبئ بها

أطلق مجهولٌ النار على رجال الشرطة في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة وأصاب 3 منهم.

وحسب وسائل إعلام أمريكية؛ فإن الحادث وقع مساء الأربعاء عندما أطلق شخص النار على رجال شرطة وصلوا إلى الموقع بعد تلقي طلب استغاثة؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وتوافد العشرات من عناصر الشرطة إلى الموقع وحاصروا الشقة التي اختبأ فيها مطلق النار.

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مجهول يطلق النار على رجال الشرطة ويصيب 3 منهم بأمريكا
سبق

أطلق مجهولٌ النار على رجال الشرطة في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة وأصاب 3 منهم.

وحسب وسائل إعلام أمريكية؛ فإن الحادث وقع مساء الأربعاء عندما أطلق شخص النار على رجال شرطة وصلوا إلى الموقع بعد تلقي طلب استغاثة؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وتوافد العشرات من عناصر الشرطة إلى الموقع وحاصروا الشقة التي اختبأ فيها مطلق النار.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:49 AM

مجهول يطلق النار على رجال الشرطة ويصيب 3 منهم بأمريكا

تمت الاستعانة بقوات إضافية لمحاصرة الشقة التي يختبئ بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,583

أطلق مجهولٌ النار على رجال الشرطة في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة وأصاب 3 منهم.

وحسب وسائل إعلام أمريكية؛ فإن الحادث وقع مساء الأربعاء عندما أطلق شخص النار على رجال شرطة وصلوا إلى الموقع بعد تلقي طلب استغاثة؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وتوافد العشرات من عناصر الشرطة إلى الموقع وحاصروا الشقة التي اختبأ فيها مطلق النار.

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