شاهد.. ضبط 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية مجهولة بالرياض
إغلاق المنشأة والقبض على العمالة ومصادرة عدد من مكائن التصنيع
تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط مجموعة من العمالة أسّسوا معملاً للغش في العلامات التجارية المعروفة، وصفحةً على الإنترنت لتسويق منتجاتهم مجهولة المصدر بمدينة الرياض.
ونجحت الوزارة في ضبط أكثر من 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية معروفة مجهولة المصدر ومكائن تصنيع في الموقع المخالف.
وأكّدت الوزارة في فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه تمّ ضبط ومصادرة المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر وإغلاق المنشأة والقبض على العمالة من قِبل الجهات الأمنية.
شاهد.. ضبط 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية مجهولة بالرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-25
تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط مجموعة من العمالة أسّسوا معملاً للغش في العلامات التجارية المعروفة، وصفحةً على الإنترنت لتسويق منتجاتهم مجهولة المصدر بمدينة الرياض.
ونجحت الوزارة في ضبط أكثر من 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية معروفة مجهولة المصدر ومكائن تصنيع في الموقع المخالف.
وأكّدت الوزارة في فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه تمّ ضبط ومصادرة المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر وإغلاق المنشأة والقبض على العمالة من قِبل الجهات الأمنية.
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:16 AM
شاهد.. ضبط 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية مجهولة بالرياض
إغلاق المنشأة والقبض على العمالة ومصادرة عدد من مكائن التصنيع
تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط مجموعة من العمالة أسّسوا معملاً للغش في العلامات التجارية المعروفة، وصفحةً على الإنترنت لتسويق منتجاتهم مجهولة المصدر بمدينة الرياض.
ونجحت الوزارة في ضبط أكثر من 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية معروفة مجهولة المصدر ومكائن تصنيع في الموقع المخالف.
وأكّدت الوزارة في فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه تمّ ضبط ومصادرة المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر وإغلاق المنشأة والقبض على العمالة من قِبل الجهات الأمنية.