النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

تركي بن محمد يرفع الشكر للقيادة على اهتمامها بالتميز والمتميزين

بمناسبة تكريم "بناء" لفوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الاهتمام بالتميز ودعم المتميزين، مما ساهم في تشجيعهم على العطاء في عديد من المجالات وتوفير فرص للمنافسة والابداع، تزخر بها المملكة بالقطاعات كافة.

جاء ذلك خلال تكريم الجمعية بمناسبة فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي، في احتفال أُقيم أمس الإثنين.

وقال الأمير "تركي"، إن جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية سطرت نجاحات متتالية، ويأتي فوزها بتلك الجائزة ترجمة لمشوار طويل من الجهد والمثابرة والعزيمة الصادقة، ليضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء لخدمة مستفيديها من الأيتام.

وأشار إلى أن الجمعية، طوال مشوارها، وضعت نصب عينيها التميز والجودة، فحرصت على تقديم الخدمات لمستفيديها، انطلاقاً من هذه المفاهيم حتى أصبحت نهجاً لها، وحققت عديداً من الجوائز محلياً وإقليمياً.

وأوضح أن فوز الجمعية بهذه الجائزة العريقة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيحمّل كافة العاملين مسؤولية كبرى.

وأردف: ليس النجاح أكثر أهمية من الحفاظ عليه، تلك المسؤولية ستجعل كل فرد في الجمعية يواصل رسالته بمزيد من الإخلاص لتحقيق تلك الرسالة السامية التي تسعى لرسم الابتسامة على وجوه فئة عزيزة علينا.

وتطلع إلى أن تواصل جمعية بناء مسيرتها منذ تأسيسها عام ٢٠١٠م، التي وضعت من أهدافها التميز المؤسسي، مؤكداً أن الجائزة ستكون خير دافع لشحذ الهمم ومواصلة النجاحات التي حقّقتها عبر مسيرتها.

الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز جمعية بناء لرعاية الأيتام المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تركي بن محمد يرفع الشكر للقيادة على اهتمامها بالتميز والمتميزين
سبق

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الاهتمام بالتميز ودعم المتميزين، مما ساهم في تشجيعهم على العطاء في عديد من المجالات وتوفير فرص للمنافسة والابداع، تزخر بها المملكة بالقطاعات كافة.

جاء ذلك خلال تكريم الجمعية بمناسبة فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي، في احتفال أُقيم أمس الإثنين.

وقال الأمير "تركي"، إن جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية سطرت نجاحات متتالية، ويأتي فوزها بتلك الجائزة ترجمة لمشوار طويل من الجهد والمثابرة والعزيمة الصادقة، ليضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء لخدمة مستفيديها من الأيتام.

وأشار إلى أن الجمعية، طوال مشوارها، وضعت نصب عينيها التميز والجودة، فحرصت على تقديم الخدمات لمستفيديها، انطلاقاً من هذه المفاهيم حتى أصبحت نهجاً لها، وحققت عديداً من الجوائز محلياً وإقليمياً.

وأوضح أن فوز الجمعية بهذه الجائزة العريقة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيحمّل كافة العاملين مسؤولية كبرى.

وأردف: ليس النجاح أكثر أهمية من الحفاظ عليه، تلك المسؤولية ستجعل كل فرد في الجمعية يواصل رسالته بمزيد من الإخلاص لتحقيق تلك الرسالة السامية التي تسعى لرسم الابتسامة على وجوه فئة عزيزة علينا.

وتطلع إلى أن تواصل جمعية بناء مسيرتها منذ تأسيسها عام ٢٠١٠م، التي وضعت من أهدافها التميز المؤسسي، مؤكداً أن الجائزة ستكون خير دافع لشحذ الهمم ومواصلة النجاحات التي حقّقتها عبر مسيرتها.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
12:35 PM

تركي بن محمد يرفع الشكر للقيادة على اهتمامها بالتميز والمتميزين

بمناسبة تكريم "بناء" لفوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
982

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الاهتمام بالتميز ودعم المتميزين، مما ساهم في تشجيعهم على العطاء في عديد من المجالات وتوفير فرص للمنافسة والابداع، تزخر بها المملكة بالقطاعات كافة.

جاء ذلك خلال تكريم الجمعية بمناسبة فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي، في احتفال أُقيم أمس الإثنين.

وقال الأمير "تركي"، إن جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية سطرت نجاحات متتالية، ويأتي فوزها بتلك الجائزة ترجمة لمشوار طويل من الجهد والمثابرة والعزيمة الصادقة، ليضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء لخدمة مستفيديها من الأيتام.

وأشار إلى أن الجمعية، طوال مشوارها، وضعت نصب عينيها التميز والجودة، فحرصت على تقديم الخدمات لمستفيديها، انطلاقاً من هذه المفاهيم حتى أصبحت نهجاً لها، وحققت عديداً من الجوائز محلياً وإقليمياً.

وأوضح أن فوز الجمعية بهذه الجائزة العريقة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيحمّل كافة العاملين مسؤولية كبرى.

وأردف: ليس النجاح أكثر أهمية من الحفاظ عليه، تلك المسؤولية ستجعل كل فرد في الجمعية يواصل رسالته بمزيد من الإخلاص لتحقيق تلك الرسالة السامية التي تسعى لرسم الابتسامة على وجوه فئة عزيزة علينا.

وتطلع إلى أن تواصل جمعية بناء مسيرتها منذ تأسيسها عام ٢٠١٠م، التي وضعت من أهدافها التميز المؤسسي، مؤكداً أن الجائزة ستكون خير دافع لشحذ الهمم ومواصلة النجاحات التي حقّقتها عبر مسيرتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,456
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة