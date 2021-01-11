"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.
"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-11
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
03:40 PM
"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.