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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.

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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
03:40 PM

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
7,633

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.

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