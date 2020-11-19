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"البقمي" ملازماً أول بحرس الحدود

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم سلطان بن فايح بن سعد البقمي إلى رتبة "ملازم أول".

وقلد قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، "البقمي" رتبته الجديدة، بحضور مساعده العقيد يوسف البلوي.

فيما أعرب "البقمي" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبدياً اعتزازه بهذه الثقة، معتبراً هذه الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.

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"البقمي" ملازماً أول بحرس الحدود
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم سلطان بن فايح بن سعد البقمي إلى رتبة "ملازم أول".

وقلد قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، "البقمي" رتبته الجديدة، بحضور مساعده العقيد يوسف البلوي.

فيما أعرب "البقمي" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبدياً اعتزازه بهذه الثقة، معتبراً هذه الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
08:40 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
10:15 PM

"البقمي" ملازماً أول بحرس الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم سلطان بن فايح بن سعد البقمي إلى رتبة "ملازم أول".

وقلد قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، "البقمي" رتبته الجديدة، بحضور مساعده العقيد يوسف البلوي.

فيما أعرب "البقمي" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبدياً اعتزازه بهذه الثقة، معتبراً هذه الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.

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