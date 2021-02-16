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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

خلال 161 جولة رقابية نفذتها بلدية المحافظة

واصلت الفرق الرقابية في بلدية محافظة صامطة، جولاتها الميدانية على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.

وأوضح رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف، أن البلدية نفذت 161 جولة رقابية على مدى 10 أيام، وأسفرت خلالها عن إغلاق 34 محلاً تجارياً احترازياً، وتحرير 72 مخالفة لمراكز تجارية أخرى، لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وإنذار 32 منشأة تجارية مخالفة.

كما قامت لجنة مساكن العمال بإغلاق 4 مساكن للعمالة، وذلك بمشاركة ‎الجهات الأمنية و‎صحة جازان، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي وفرق الرش 312 جولة وبلغت عدد المخالفات الاحترازية ما يقارب ٢٦ مخالفة.

وأكد "بن منيف" أن هذه الجولات تأتي حرصاً من البلدية على متابعة كل ما يهم الصحة العامة وتشديداً على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البلدية والوقائية من فيروس كورونا، والتقيد بتأمين نقاط الفرز والمعقمات وملصقات التباعد في جميع المراكز التجارية والمطاعم إضافة إلى متابعة مساكن العمال ومدى تطبيقها لشروط السكن.

وأهاب "بن منيف" بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

بلدية محافظة صامطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة
سبق

واصلت الفرق الرقابية في بلدية محافظة صامطة، جولاتها الميدانية على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.

وأوضح رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف، أن البلدية نفذت 161 جولة رقابية على مدى 10 أيام، وأسفرت خلالها عن إغلاق 34 محلاً تجارياً احترازياً، وتحرير 72 مخالفة لمراكز تجارية أخرى، لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وإنذار 32 منشأة تجارية مخالفة.

كما قامت لجنة مساكن العمال بإغلاق 4 مساكن للعمالة، وذلك بمشاركة ‎الجهات الأمنية و‎صحة جازان، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي وفرق الرش 312 جولة وبلغت عدد المخالفات الاحترازية ما يقارب ٢٦ مخالفة.

وأكد "بن منيف" أن هذه الجولات تأتي حرصاً من البلدية على متابعة كل ما يهم الصحة العامة وتشديداً على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البلدية والوقائية من فيروس كورونا، والتقيد بتأمين نقاط الفرز والمعقمات وملصقات التباعد في جميع المراكز التجارية والمطاعم إضافة إلى متابعة مساكن العمال ومدى تطبيقها لشروط السكن.

وأهاب "بن منيف" بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
07:32 PM

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

خلال 161 جولة رقابية نفذتها بلدية المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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واصلت الفرق الرقابية في بلدية محافظة صامطة، جولاتها الميدانية على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.

وأوضح رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف، أن البلدية نفذت 161 جولة رقابية على مدى 10 أيام، وأسفرت خلالها عن إغلاق 34 محلاً تجارياً احترازياً، وتحرير 72 مخالفة لمراكز تجارية أخرى، لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وإنذار 32 منشأة تجارية مخالفة.

كما قامت لجنة مساكن العمال بإغلاق 4 مساكن للعمالة، وذلك بمشاركة ‎الجهات الأمنية و‎صحة جازان، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي وفرق الرش 312 جولة وبلغت عدد المخالفات الاحترازية ما يقارب ٢٦ مخالفة.

وأكد "بن منيف" أن هذه الجولات تأتي حرصاً من البلدية على متابعة كل ما يهم الصحة العامة وتشديداً على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البلدية والوقائية من فيروس كورونا، والتقيد بتأمين نقاط الفرز والمعقمات وملصقات التباعد في جميع المراكز التجارية والمطاعم إضافة إلى متابعة مساكن العمال ومدى تطبيقها لشروط السكن.

وأهاب "بن منيف" بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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