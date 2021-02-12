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أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية

تمكنت من ضبط 460 عبوة بلاستيكية من الفراولة الفاسدة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1438 جولة رقابية، و223 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 58 مُنشأة، وتحرير 93 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 59 بلاغاً عن المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى ضبطت الأمانة اليوم 460 عبوة بلاستيكية من فاكهة الفراولة الفاسدة، يقدر وزنها بــ 160 كيلوجراماً، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

ودعَت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات المخصص (940).

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1438 جولة رقابية، و223 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 58 مُنشأة، وتحرير 93 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 59 بلاغاً عن المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى ضبطت الأمانة اليوم 460 عبوة بلاستيكية من فاكهة الفراولة الفاسدة، يقدر وزنها بــ 160 كيلوجراماً، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

ودعَت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات المخصص (940).

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
04:31 PM

أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية

تمكنت من ضبط 460 عبوة بلاستيكية من الفراولة الفاسدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1438 جولة رقابية، و223 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 58 مُنشأة، وتحرير 93 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 59 بلاغاً عن المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى ضبطت الأمانة اليوم 460 عبوة بلاستيكية من فاكهة الفراولة الفاسدة، يقدر وزنها بــ 160 كيلوجراماً، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

ودعَت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات المخصص (940).

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