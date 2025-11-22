بالفيديو.. مكة تشهد أمطارًا متفاوتة على معظم الأحياء

السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيد من الهطول

تصوير: محمد الهذلي، نزار نواب

شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم الأحياء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.



ونبّه الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم الجمعة.



جاء ذلك بعد النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة - الجموم.