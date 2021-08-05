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"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات

دعت الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (986) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10311) حالة منها (1424) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (530981) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (512373) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8297) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات
سبق

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (986) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10311) حالة منها (1424) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (530981) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (512373) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8297) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
06:50 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:32 PM

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات

دعت الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,954

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (986) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10311) حالة منها (1424) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (530981) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (512373) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8297) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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