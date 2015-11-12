النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. حريق الفجر يلتهم مستودعين جنوب جدة و"المدني" يحقق

ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب للمستودعات المحاذية للموقع

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، من إخماد حريق اندلع في مستودعين، يحتوي أحدهما على مواد أسفنجية؛ بينما يحتوي الآخر على معدات كهربائية بمنطقة المستودعات جنوب المحافظةـ فيما يعكف فريق من محققي الدفاع المدني على معرفة أسباب اندلاع النيران.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقّى في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بلاغًا عن اندلاع حريق بمنطقة المستودعات جنوب محافظة جدة، وتم على ضوئه تحريك عدد من فِرَق الإطفاء والإنقاذ لموقع الحادث، تساندها فِرَق وآليات مساندة متمثلة في سيارة السلالم والسنوركل ومعدات ثقيلة وصهاريج مياه تابعة للدفاع المدني، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية (الكهرباء، الهلال الأحمر، الدوريات الأمنية، المرور، والأمانة، والتنسيق مع شركة المياه).

وأضاف "سرحان"، أنه مع وصول فِرَق الدفاع المدني لموقع الحادث، كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منطقة الحريق وألسنة اللهب تتصاعد من مستودعين متجاورين، تحيط بهما عدة مستودعات، ونظرًا لطبيعة الحادث وانتشاره والمواد المشتعلة التي ساعدت على ظهور سحب كثيفة من الدخان، وكون الحريق داخل مربع تحيط به مستودعات، وخشية أن تصلها ألسنة اللهب؛ بادرت إدارة العمليات بموقع الحادث -بتواجد ميداني من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري- بتوجيه عدد من الفِرَق المباشرة لعمل ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب واللهف الحراري للمستودعات المحاذية للحريق، ونجحت الفِرَق في حمايتها من الاحتراق.

وتابع: مزامنة مع عمل الساتر المائي شرعت فِرَق الإنقاذ على فتح ممرات لتتمكن فِرَق الإطفاء من التوغل والمرور وصولًا إلى مصادر وبؤر اللهب داخل المستودعات؛ مستخدمة في عمليات الإطفاء الفروع الأرضية.

وأشار "سرحان" إلى أنه تم إنشاء منطقة إسناد شمال منطقة الحريق، تمركزت بها المعدات الثقيلة وصهاريج المياه والفِرَق المساندة، ومن خلالها تم دعم الفِرَق بصهاريج المياه، وكذلك سيارتي السلالم والسنوركل من الجهتين الشرقية والجنوبية لتباشر مهامها في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متباينة، مستخدمة القواذف؛ لتتمكن من إيصال المياه إلى عمق المستودع لتساهم بشكل مباشر في إخماد الحريق.

وتابع: باشرت الجهات المعنية من شركة الكهرباء والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية والأمانة، أعمالها المنوطة بها بموقع الحادث؛ مشيرًا إلى أنه مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ لم تشر التحقيقات الأولية إلى وجود إصابات أو خسائر بالأرواح؛ فيما شرع فريق من المحققين التابعين لـ"مدني جدة" في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

حريق الدفاع المدني جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. حريق الفجر يلتهم مستودعين جنوب جدة و"المدني" يحقق
سبق

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، من إخماد حريق اندلع في مستودعين، يحتوي أحدهما على مواد أسفنجية؛ بينما يحتوي الآخر على معدات كهربائية بمنطقة المستودعات جنوب المحافظةـ فيما يعكف فريق من محققي الدفاع المدني على معرفة أسباب اندلاع النيران.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقّى في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بلاغًا عن اندلاع حريق بمنطقة المستودعات جنوب محافظة جدة، وتم على ضوئه تحريك عدد من فِرَق الإطفاء والإنقاذ لموقع الحادث، تساندها فِرَق وآليات مساندة متمثلة في سيارة السلالم والسنوركل ومعدات ثقيلة وصهاريج مياه تابعة للدفاع المدني، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية (الكهرباء، الهلال الأحمر، الدوريات الأمنية، المرور، والأمانة، والتنسيق مع شركة المياه).

وأضاف "سرحان"، أنه مع وصول فِرَق الدفاع المدني لموقع الحادث، كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منطقة الحريق وألسنة اللهب تتصاعد من مستودعين متجاورين، تحيط بهما عدة مستودعات، ونظرًا لطبيعة الحادث وانتشاره والمواد المشتعلة التي ساعدت على ظهور سحب كثيفة من الدخان، وكون الحريق داخل مربع تحيط به مستودعات، وخشية أن تصلها ألسنة اللهب؛ بادرت إدارة العمليات بموقع الحادث -بتواجد ميداني من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري- بتوجيه عدد من الفِرَق المباشرة لعمل ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب واللهف الحراري للمستودعات المحاذية للحريق، ونجحت الفِرَق في حمايتها من الاحتراق.

وتابع: مزامنة مع عمل الساتر المائي شرعت فِرَق الإنقاذ على فتح ممرات لتتمكن فِرَق الإطفاء من التوغل والمرور وصولًا إلى مصادر وبؤر اللهب داخل المستودعات؛ مستخدمة في عمليات الإطفاء الفروع الأرضية.

وأشار "سرحان" إلى أنه تم إنشاء منطقة إسناد شمال منطقة الحريق، تمركزت بها المعدات الثقيلة وصهاريج المياه والفِرَق المساندة، ومن خلالها تم دعم الفِرَق بصهاريج المياه، وكذلك سيارتي السلالم والسنوركل من الجهتين الشرقية والجنوبية لتباشر مهامها في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متباينة، مستخدمة القواذف؛ لتتمكن من إيصال المياه إلى عمق المستودع لتساهم بشكل مباشر في إخماد الحريق.

وتابع: باشرت الجهات المعنية من شركة الكهرباء والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية والأمانة، أعمالها المنوطة بها بموقع الحادث؛ مشيرًا إلى أنه مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ لم تشر التحقيقات الأولية إلى وجود إصابات أو خسائر بالأرواح؛ فيما شرع فريق من المحققين التابعين لـ"مدني جدة" في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:58 AM

شاهد.. حريق الفجر يلتهم مستودعين جنوب جدة و"المدني" يحقق

ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب للمستودعات المحاذية للموقع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,829

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، من إخماد حريق اندلع في مستودعين، يحتوي أحدهما على مواد أسفنجية؛ بينما يحتوي الآخر على معدات كهربائية بمنطقة المستودعات جنوب المحافظةـ فيما يعكف فريق من محققي الدفاع المدني على معرفة أسباب اندلاع النيران.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقّى في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بلاغًا عن اندلاع حريق بمنطقة المستودعات جنوب محافظة جدة، وتم على ضوئه تحريك عدد من فِرَق الإطفاء والإنقاذ لموقع الحادث، تساندها فِرَق وآليات مساندة متمثلة في سيارة السلالم والسنوركل ومعدات ثقيلة وصهاريج مياه تابعة للدفاع المدني، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية (الكهرباء، الهلال الأحمر، الدوريات الأمنية، المرور، والأمانة، والتنسيق مع شركة المياه).

وأضاف "سرحان"، أنه مع وصول فِرَق الدفاع المدني لموقع الحادث، كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منطقة الحريق وألسنة اللهب تتصاعد من مستودعين متجاورين، تحيط بهما عدة مستودعات، ونظرًا لطبيعة الحادث وانتشاره والمواد المشتعلة التي ساعدت على ظهور سحب كثيفة من الدخان، وكون الحريق داخل مربع تحيط به مستودعات، وخشية أن تصلها ألسنة اللهب؛ بادرت إدارة العمليات بموقع الحادث -بتواجد ميداني من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري- بتوجيه عدد من الفِرَق المباشرة لعمل ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب واللهف الحراري للمستودعات المحاذية للحريق، ونجحت الفِرَق في حمايتها من الاحتراق.

وتابع: مزامنة مع عمل الساتر المائي شرعت فِرَق الإنقاذ على فتح ممرات لتتمكن فِرَق الإطفاء من التوغل والمرور وصولًا إلى مصادر وبؤر اللهب داخل المستودعات؛ مستخدمة في عمليات الإطفاء الفروع الأرضية.

وأشار "سرحان" إلى أنه تم إنشاء منطقة إسناد شمال منطقة الحريق، تمركزت بها المعدات الثقيلة وصهاريج المياه والفِرَق المساندة، ومن خلالها تم دعم الفِرَق بصهاريج المياه، وكذلك سيارتي السلالم والسنوركل من الجهتين الشرقية والجنوبية لتباشر مهامها في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متباينة، مستخدمة القواذف؛ لتتمكن من إيصال المياه إلى عمق المستودع لتساهم بشكل مباشر في إخماد الحريق.

وتابع: باشرت الجهات المعنية من شركة الكهرباء والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية والأمانة، أعمالها المنوطة بها بموقع الحادث؛ مشيرًا إلى أنه مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ لم تشر التحقيقات الأولية إلى وجود إصابات أو خسائر بالأرواح؛ فيما شرع فريق من المحققين التابعين لـ"مدني جدة" في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,205
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,201
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,569
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,861

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة