شاهد.. حريق الفجر يلتهم مستودعين جنوب جدة و"المدني" يحقق

ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب للمستودعات المحاذية للموقع

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، من إخماد حريق اندلع في مستودعين، يحتوي أحدهما على مواد أسفنجية؛ بينما يحتوي الآخر على معدات كهربائية بمنطقة المستودعات جنوب المحافظةـ فيما يعكف فريق من محققي الدفاع المدني على معرفة أسباب اندلاع النيران.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقّى في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بلاغًا عن اندلاع حريق بمنطقة المستودعات جنوب محافظة جدة، وتم على ضوئه تحريك عدد من فِرَق الإطفاء والإنقاذ لموقع الحادث، تساندها فِرَق وآليات مساندة متمثلة في سيارة السلالم والسنوركل ومعدات ثقيلة وصهاريج مياه تابعة للدفاع المدني، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية (الكهرباء، الهلال الأحمر، الدوريات الأمنية، المرور، والأمانة، والتنسيق مع شركة المياه).

وأضاف "سرحان"، أنه مع وصول فِرَق الدفاع المدني لموقع الحادث، كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منطقة الحريق وألسنة اللهب تتصاعد من مستودعين متجاورين، تحيط بهما عدة مستودعات، ونظرًا لطبيعة الحادث وانتشاره والمواد المشتعلة التي ساعدت على ظهور سحب كثيفة من الدخان، وكون الحريق داخل مربع تحيط به مستودعات، وخشية أن تصلها ألسنة اللهب؛ بادرت إدارة العمليات بموقع الحادث -بتواجد ميداني من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري- بتوجيه عدد من الفِرَق المباشرة لعمل ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب واللهف الحراري للمستودعات المحاذية للحريق، ونجحت الفِرَق في حمايتها من الاحتراق.

وتابع: مزامنة مع عمل الساتر المائي شرعت فِرَق الإنقاذ على فتح ممرات لتتمكن فِرَق الإطفاء من التوغل والمرور وصولًا إلى مصادر وبؤر اللهب داخل المستودعات؛ مستخدمة في عمليات الإطفاء الفروع الأرضية.

وأشار "سرحان" إلى أنه تم إنشاء منطقة إسناد شمال منطقة الحريق، تمركزت بها المعدات الثقيلة وصهاريج المياه والفِرَق المساندة، ومن خلالها تم دعم الفِرَق بصهاريج المياه، وكذلك سيارتي السلالم والسنوركل من الجهتين الشرقية والجنوبية لتباشر مهامها في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متباينة، مستخدمة القواذف؛ لتتمكن من إيصال المياه إلى عمق المستودع لتساهم بشكل مباشر في إخماد الحريق.

وتابع: باشرت الجهات المعنية من شركة الكهرباء والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية والأمانة، أعمالها المنوطة بها بموقع الحادث؛ مشيرًا إلى أنه مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ لم تشر التحقيقات الأولية إلى وجود إصابات أو خسائر بالأرواح؛ فيما شرع فريق من المحققين التابعين لـ"مدني جدة" في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.